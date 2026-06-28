George Russell vence GP da Áustria de F1
Foi a segunda vitória de Russell no ano, que diminuiu a diferença para o líder do campeonato, Antonelli
O piloto britânico George Russell, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste domingo (28), no circuito de Spielberg, liderando a prova de ponta a ponta, à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull) e do jovem italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
Foi a segunda vitória de Russell no ano, que coloca fim uma sequência de resultados decepcionantes e diminui a diferença para o líder do campeonato, Antonelli.
“É incrível estar de volta ao degrau mais alto do pódio”, disse o britânico de 28 anos, que na pré-temporada foi apontado como o favorito ao título.
A chegada foi emocionante, com Russell recebendo a bandeirada apenas 1.611 segundos à frente de Verstappen. O holandês, por sua vez, superou Antonelli em 375 milésimos.
"Foi uma ótima corrida para nós, as primeiras voltas foram bem divertidas. Ficamos a poucos segundos da vitória, estou muito feliz", declarou o tetracampeão mundial da Red Bull.
O australiano Oscar Piastri (McLaren) e o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari) completaram o Top 5.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou em 11º, a uma posição da zona de pontuação.
Resultado do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1:
1. George Russell (GBR/Mercedes) 1h32:25.675
2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +1,611
3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +1.986
4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +21.809
5. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +26.393
6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +29.399
7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +31.505
8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +45.659
9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta
10. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta
11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +1 volta
12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +1 volta
13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +1 volta
14. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +1 volta
15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +1 volta
16. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +2 voltas
17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +2 voltas
18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +3 voltas
- Volta mais rápida da corrida: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:10.374 na 59ª volta tour (Velocidade média: 223.088 km/h)
Abandonos:
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari): problema mecânico na 6ª volta
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari): problema mecânico na 7ª volta
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes): problema mecânico na 44ª volta
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): problema mecânico na 49ª volta
Classificação do Mundial de Fórmula 1 2026 após o Grande Prêmio da Áustria:
Campeonato de pilotos:
1. Kimi Antonelli (ITA) 171 pontos
2. George Russell (GBR) 131
3. Lewis Hamilton (GBR) 125
4. Oscar Piastri (EUA) 80
5. Lando Norris (GBR) 79
6. Charles Leclerc (MON) 79
7. Max Verstappen (HOL) 73
8. Isack Hadjar (FRA) 42
9. Pierre Gasly (FRA) 41
10. Liam Lawson (NZL) 30.
11. Oliver Bearman (GBR) 18
12. Franco Colapinto (ARG) 16
13. Arvid Lindblad (GBR) 14.
14. Carlos Sainz (ESP)6
15. Alexander Albon (TAI) 5
16. Esteban Ocon (FRA) 3
17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
18. Fernando Alonso (ESP)1
19. Nico Hulkenberg (ALE) 0
20. Valtteri Bottas (FIN) 0
21. Sergio Pérez (MEX) 0
22. Lance Stroll (CAN) 0
Campeonato de construtores:
1. Mercedes 302 pts
2. Ferrari 204
3. McLaren-Mercedes 159
4. Red Bull 115
5. Alpine-Mercedes 57
6. Racing Bulls-Red Bull 44
7. Haas-Ferrari 21
8. Williams-Mercedes 11
9. Audi 2
10. Aston Martin-Honda 1
11. Cadillac-Ferrari 0
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