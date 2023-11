A- A+

Crossfit Geraldão recebe 535 atletas de Crossfit para a disputa do BSCROSS Championship Competição vai reunir alguns dos melhores atletas do Brasil e do mundo. Premiação para os primeiros colocados será de R$ 70 mil. Ingresso social será 1kg de alimento não perecível

O Recife vai se transformar na capital nacional do crossfit. Neste final de semana, o ginásio Geraldão receberá 535 atletas de todo o Brasil para a disputa da primeira edição do BSCROSS Championship. Serão dois dias de provas para descobrir quem são os melhores do Brasil na atualidade. Entre os principais nomes confirmados no evento, estão o hexacampeão brasileiro, Anderon Primo, a segunda colocada no último Mundial, Andréa Pinheiro, e a atual campeã nacional, Fernanda Dotto. Para acompanhar o evento, basta se dirigir ao ginásio e entregar um quilo de alimento não perecível na entrada para ter acesso a todas as áreas destinadas ao público. A expectativa é que mais de quatro mil pessoas passem pelo Geraldão, no sábado e no domingo.

O local da competição está sendo totalmente preparado para o BSCROSS Championship. As provas serão realizadas nas áreas interna e externa do ginásio, além das quadras auxiliares e da piscina, das 7h30 às 18h, nos dois dias. Nesses mesmos espaços ainda funcionarão lojas de tênis, roupas e equipamentos de crossfit; praça da alimentação e ativação de patrocinadores. A entrega dos kits está marcada para esta sexta-feira, das 12h às 19h, no próprio Geraldão.

Os mais de 500 competidores vão se dividir entre as categorias elite, RX, amador, masters, teens e scale, o que dá oportunidade de atletas de todos os níveis participarem. “O BSCROSS Championship é uma competição para todos, independente do nível e da idade. Outro grande diferencial é que faremos a categoria Elite, que reúne a nata da modalidade. Convidamos 12 dos melhores atletas Brasil, respeitados em todo o mundo, para estarem no Recife em busca do título”, comentou o diretor do evento, Luiz Carlos.

No total, serão distribuídos R$ 70 mil em premiações para os primeiros colocados de cada categoria, com destaque para a Elite, na qual o campeão vai receber R$ 10 mil. Todas as provas e detalhes da competição podem ser consultadas no instagram oficial do BSCROSS Championship, o @bscrosschampionship.

