RECIFE BOM DE BOLA Geraldão recebe finais do futsal do Recife Bom de Bola; veja programação Entrada do evento é gratuita; haverá transmissão das partidas através do canal da Prefeitura do Recife no Youtube

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, será o palco das finais do futsal do Recife Bom de Bola nesta segunda-feira (14). O campeonato de futebol de várzea é promovido pela Prefeitura do Recife. A entrada é gratuita.

Serão realizadas partidas das categorias sub-15, feminino e masculino. Ao todo, o valor de R$ 7.500,00 em premiação será distribuído para os campeões e vices.

Os confrontos serão transmitidos pela TV Conecta, através do canal da Prefeitura do Recife no YouTube (clique aqui).

Às 19h, pelo sub-15 masculino, o Santa Cruz encara o ACESA, do Alto José Bonifácio. Às 20h, pelo aberto feminino, as equipes NIP, de Areias, e Nove de Julho, de Boa Viagem, protagonizam a segunda partida da noite. Por fim, às 21h, o Primeiro Gole, do Alto José do Pinho, enfrenta o Amaro Branco, de Olinda, pelo aberto masculino.

A edição deste ano do futsal do Recife Bom de Bola conta com 150 equipes e quase 2.600 atletas, considerando as três categorias. Com início no dia seis de agosto, 314 partidas foram realizadas até o momento, com 1972 gols marcados (média de 6,28 gols por partida).

Contando com o futebol de campo, o campeonato reuniu 629 equipes, e, aproximadamente, 15.387 atletas, representando um aumento de 15% em relação ao último torneio, que se estende até dezembro.



Premiações

No sub-15 masculino, o campeão levará R$1.000,00; o vice, R$500. Nos abertos masculino e feminino, o prêmio é de R$2.000,00 para o vencedor e R$1.000,00 para o segundo colocado.

