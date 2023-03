Geraldão recebe a 27° edição do campeonato de fisiculturismo Night of Champions

A- A+

A 27ª Night Of Champions é o campeonato de fisiculturismo promovido pela entidade Nordeste Legends, que reunirá cerca de 200 atletas nas mais diversas categorias e público estimado em 2 mil pessoas, que ocuparão o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, localizado na zona sul do Recife. O evento vai acontecer no dia 2 de abril, das 10h às 19h.

“A Night Of Champions é também uma seletiva para o campeonato The Future Champion, competição que acontecerá em São Paulo dentro da feira Brasil Trading Fitness Fair, com premiação de R$ 400.000,00 mil reais para atletas amadores”, informa Filipe Holanda, diretor-geral da Nordeste Legends, entidade organizadora da competição.

O fisiculturismo é um esporte que cresce cada vez mais em todo o mundo e não difere no Estado. “O fisiculturismo é apenas um braço do gigantesco Hall Fitness, que toma cada vez mais o lugar no coração das pessoas”, revela Filipe Holanda.

Filipe Holanda complementa: “a cada competição possuímos mais adeptos do público feminino nos campeonatos. A informação correta direcionada faz com que consigamos apagar de uma vez por toda a marginalização desse esporte, de forma que as pessoas hoje compreendem que o culto ao físico é algo maravilhoso”.

Os atletas, nas categorias masculino e feminino, além dos troféus e medalhas, terão como premiação planos anuais grátis em academia, isenção de inscrição em campeonato internacional em São Paulo no mês de novembro, kit de suplementos, roupas e acessórios esportivos. A pesagem dos atletas ocorrerá no dia 1 de abril, das 10h às 18h, no Geraldão.

As disputas no fisiculturismo são feitas via apresentações coletivas ou individuais, em que os jurados irão comparar os atletas. Existem posições e ângulos estabelecidos para ressaltar essas definições e composições musculares. São observados: simetria, volume, proporção e a definição muscular. Dependendo da categoria, os homens se apresentam de bermudas ou sungas. Já as mulheres sempre de biquínis.

O fisiculturismo não conseguiu entrar no programa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No entanto, a modalidade é um esporte olímpico e fez parte das disputas do Pan-Americano de 2019, em Lima, no Peru, onde o Brasil foi representado por dois atletas.

Expo Legends: feira fitness e wellness

O campeonato de fisiculturismo, Night Champions, juntamente com a Nordeste Games, campeonato de cross training, são eventos esportivos que vão compor a Expo Legends, feira de negócios fitness e wellness, no Geraldão, nos dias 1 e 2 de abril de 2023.

NORDESTE LEGENDS - A Nordeste Legends é uma promotora de eventos que fomenta o mercado fitness desde 2015 com cursos, palestras e competições esportivas. A entidade visa impulsionar o crescimento do esporte e alavancar o segmento na região, promovendo negócios entre as empresas que compõem este nicho.

Informações e inscrições: @nordeste.legends

