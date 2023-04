Geraldão recebe Desafio 2x2 dos Clássicos, com Bala/Neto Baiano x Dênis Marques/Caça-Rato

A- A+

Cenário de eventos emblemáticos no Recife, o Geraldão vai receber um confronto histórico a partir das 18h desta terça-feira (18). No Desafio 2x2 dos Clássicos, após muita provocação entre os dois lados, ídolos de Sport e Santa Cruz entram em campo para resolver quem manda no Estado na modalidade.

Representando o Rubro-negro, Carlinhos Bala e Neto Baiano encaram Dênis Marques e Caça-Rato, que vão atuar com as cores do Tricolor do Arruda. Quarteto que brilhou e conquistou títulos nos clubes onde têm o carinho da torcida. Considerado o x2 das Multidões, o confronto tem o objetivo de ver quem se destaca melhor na modalidade fomentada pelo influenciador Ney Silva.

A ideia do jogo foi levada adiante, após a dupla coral desafiar os rubro-negros através das redes sociais. E apesar da boa relação fora das quatro linhas, os ex-jogadores prometem levar o confronto com a seriedade de um jogo profissional. “Sabemos que é um clássico e esperamos sair com a vitória. A amizade e o respeito prevalecem, isso em primeiro lugar. Mas sabemos da rivalidade entre Sport e Santa Cruz, os dois lados querem ganhar e vamos com tudo para ganhar este jogo”, falou Flávio Caça-Rato à reportagem.

Amigo de Dênis Marques desde 2006, quando foram companheiros de time no Athletico-PR, Neto Baiano fez uma aposta com o tricolor: quem perder, paga e serve um churrasco no dia posterior ao Desafio. O ex-atacante leonino afirmou ter se preparado mais para este confronto do que para um jogo da época em que era atleta profissional.

“Me preparei mais para esse x2 do que quando era atleta. Fui desafiado, Dênis falou algumas coisas, que ia colocar Bala e eu no bolso. Isso mexeu muito comigo, mesmo ele sendo meu irmão, então me preparei muito. Vou passar o carro nele e na quarta ele vai me servir o churrasco”, contou.

Confiante na vitória, Neto Baiano aproveitou para desafiar outro ícone do futebol pernambucano. Seja no x2 ou no x1, o ex-camisa 9 chamou o uruguaio Acosta para o embate. “Desde já eu desafio qualquer um do Náutico. O Acosta falou que queria me desafiar. Então, caso eu ganhe, está desafiado Acosta, procura sua dupla. Ou então, se quiser o x1, mano a mano”, enfatizou.

Além do confronto entre os ex-jogadores de Sport e Santa Cruz, o evento também contará com os jogos de Mané e Ceará contra Kelvin e Rufino, e 1x1 entre Marivânio e Paçoca. A festividade inicia às 18h, com o confronto principal previsto para agitar o Geraldão a partir das 21h. Além disso, o grupo pernambucano Patusco e o funkeiro MC Daniel farão shows entre as partidas.

Os ingressos custam a partir de R$ 10 (arquibancada superior, entrada meia social) e estão à venda na Bilheteria Digital. A meia-entrada é válida apenas com a apresentação da carteira de estudante ou doação de 1 kg de alimento.

