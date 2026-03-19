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Vôlei Geraldão recebe Superliga Feminina de Vôlei a partir desta quinta-feira (19) Ginásio receberá dois jogos da competição nestas quinta e sexta-feira

Recife será o principal palco do vôlei nacional. Ao menos por dois dias, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucano, vai receber duas partidas da Superliga Feminina. Nestas quinta (19) e sexta-feira (20), o local sediará jogos dos dois primeiros colocados da competição: o Gerdau Minas e o Sesc Flamengo.

Vice-líder com 49 pontos, o Sesc Flamengo vem ao Recife na condição de visitante para encarar o lanterna Renasce Sorocaba, às 21h desta quinta. A equipe carioca é super favorita no confronto e conta com a medalhista olímpica pela seleção brasileira, em Paris 2024, Tainara Santos, além de ter no plantel a maior pontuadora da competição: a norte-americana Simone Lee.

No dia seguinte, o Geraldão será palco do duelo entre o SESI Bauru, da levantadora campeã olímpica em Londres 2012, a pernambucana Dani Lins, e o líder Gerdau Minas, da bicampeã olímpica Thaísa Daher (Pequim 2008 e Londres 2012) e de outros nomes de peso, como a central da seleção brasileira Júlia Kudiess. O duelo está agendado para acontecer às 19h30.

Os jogos da Superliga Feminina no Geraldão fazem parte do Projeto Vôlei Tour, da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A iniciativa tem o intuito de levar a modalidade para todas as regiões do Brasil. A última vez que a competição esteve em solo pernambucano foi na temporada de 2023/2024. Na época, Minas e Praia Clube decidiram o título da competição.

Ingressos solidários

Para as partidas, os torcedores poderão garantir 50% de desconto nos ingressos, em caso de doação de dois quilos de alimentos não perecíveis na entrada do ginásio. As arrecadações serão encaminhadas ao Banco de Alimentos do Recife, que atende mais de 26 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar no município.

As entradas estão disponíveis pela internet, no site Banca do Ingresso, e também podem ser adquiridos presencialmente em pontos físicos nas lojas ArenaFit (Shopping RioMar) e Jorge Bischoff (Shopping Recife).

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