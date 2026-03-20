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VÔLEI Geraldão recebe último jogo da Superliga Feminina no Recife nesta sexta (20) Duelo entre SESI Bauru e Gerdau Minas encerra rodada na capital

O Recife recebe, na noite desta sexta-feira (20), a partida de encerramento da passagem da Superliga Feminina de Vôlei pelo ginásio do Geraldão. O confronto será entre o SESI Bauru e o líder Gerdau Minas, reunindo em quadra atletas campeãs olímpicas como Dani Lins e Thaísa Daher.



Ainda restam poucas unidades de ingressos, que podem ser adquiridos pelo site Banca do Ingresso ou em pontos físicos nos shoppings RioMar (ArenaFit) e Recife (Jorge Bischoff). O público que optou pelo "Ingresso Solidário" deve entregar 2 kg de alimentos não perecíveis na entrada do ginásio para garantir o desconto no valor da entrada.

Combate à insegurança alimentar

Apenas na partida realizada ontem, na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Sorocaba, o evento arrecadou 2 toneladas de alimentos. Os donativos são destinados ao Banco de Alimentos do Recife, que coordena a distribuição para entidades sociais e cozinhas solidárias que atendem famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

A ação faz parte de uma estratégia da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome para ampliar o estoque do Banco de Alimentos do Recife. Somente em 2025, o equipamento público já captou quase 100 toneladas de mantimentos, beneficiando mais de 26 mil pessoas.

O Banco de Alimentos, localizado na Avenida Norte, funciona através de doações de pessoas físicas, empresas e eventos de bilheteria solidária, como esta etapa da Superliga. O espaço possui capacidade para armazenar até 100 toneladas de gêneros alimentícios simultaneamente.

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