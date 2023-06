A- A+

Desafio 1x1 Geraldão recebe edição do X1 Brazil Combate, evento de futebol 1 contra 1; veja a programação O evento acontece no dia 30 de junho; a principal atração é a disputa do cinturão entre Daniel Coringa e Bolt

A próxima edição do X1 Brazil Combate chega ao Recife no dia 30 de junho. O evento será realizado no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), a partir das 17h30, com a tradicional disputa do cinturão e cinco duelos emblemáticos dos craques da modalidade.

Os confrontos vão seguir as regras já conhecidas pelos amantes da modalidade: campo de grama sintética, com regras similares ao futebol tradicional, trazendo um formato de dois jogadores em campo, cada um com seu goleiro, para se enfrentarem num confronto de 1 X 1. O jogo tem duração de 02 tempos, de 15 minutos cada, com direito a acréscimo e VAR.

"Trazer o X1 Brazil Combate para a capital pernambucana, berço da modalidade, é uma satisfação enorme. A modalidade nasceu com a prática do futebol nas periferias do Recife e cada vez mais tem se consolidado, alcançando novas praças. Na última edição em Fortaleza tivemos uma festa linda, com casa cheia e uma atmosfera jamais vista no X1. A nossa expectativa é de Geraldão lotado e mais uma entrega diferenciada, com o padrão de qualidade da X1 Brazil. Em pouco tempo a modalidade se tornará febre nos quatro cantos do Brasil", destaca o diretor da X1 Brazil, Davi Oliveira.

Assim como nas edições passadas, o evento contará com cinco confrontos e dez craques. São eles: Ombra vs Rafa Facão; Jonatas vs Nego Biza; Etinho vs L7; Bololô vs Brazil; e a disputa do tão desejado cinturão, entre Daniel Coringa e Bolt.

A dinâmica do evento tem bastante similaridade com os de MMA. Os jogos serão transmitidos pelo Youtube na Cazé TV, do influenciador Casimiro Miguel, que na primeira transmissão em Fortaleza atingiu o pico de mais de 152 mil aparelhos conectados simultaneamente durante o evento.

A próxima etapa do X1 BRAZIL já tem data! 30/06, no Recife, teremos mais dribles, golaços e outras grandes jogadas nessa nova modalidade que é FEBRE no Brasil. Esperamos você na CazéTV que tem muita zuada vindo por aí! pic.twitter.com/1tuuWUcUNk — CazéTV (@CazeTVOficial) June 5, 2023

"Expectativa muito alta de proporcionar ao público uma grande partida e ainda manter o cinturão conosco. Para mim, jogar em casa é um privilégio e mais uma oportunidade de levar a alegria para os torcedores e familiares", ressalta Coringa, campeão invicto do X1 Brazil Combate.

E, assim como Coringa, o atleta profissional Bolt também aspira sair vitorioso e levar o cinturão para casa. “Expectativas muito altas para o duelo em Recife. Ao lado da minha equipe, tenho me esforçado e apresentado um trabalho muito bom em campo, então essa é uma oportunidade de mostrar o meu potencial e levar o prêmio para casa”, comenta.

O campeonato é patrocinado pela Esportes da Sorte e distribuirá R$ 140 mil em prêmios, sendo R$ 15 mil para os vencedores dos dois primeiros jogos, R$ 30 mil para os dois jogos do meio da grade e R$ 50 mil para o campeão, que defenderá o seu cinturão no próximo evento.

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) e podem ser acessados por meio do Bilheteria Digital: https://bilheteriadigital.com/x1brazil

SERVIÇO

X1 Brazil Combate - Recife

Local: Geraldão

Data: 30 de junho (sexta-feira)

Horário: 17h30

Valor: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Ingressos: Bilheteria Digital

Veja também

Contratação Real Madrid anuncia contratação de Jude Bellingham