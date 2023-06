Geraldão será palco dos dois Sul-Americanos de Vôlei de seleções em 2023

A- A+

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), localizado no bairro da Imbiribeira, terá dois eventos importantes de vôlei em 2023: os Sul-Americanos masculino e o feminino. Os eventos acontecem do dia 19 ao 30 de agosto. As seleções participantes serão conhecidas no decorrer do mês de julho.

O evento é realizado pela Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV) e Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes.

Realizado desde 1951, o Sul-Americano Masculino de Vôlei só não teve o Brasil como campeão em uma das 34 edições. Em 1964, a Argentina levou o título. No Feminino, o Brasil também domina o número de troféus, com 22 dos 34 títulos. Em ambas as categorias, os dois primeiros colocados garantem vaga no Mundial subsequente.

A última participação da Seleção Brasileira de Vôlei no Recife foi em 2002, na Liga Mundial da categoria masculina. O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) recebeu partidas da equipe contra a Rússia, Espanha e Países Baixos. Naquela oportunidade, o Brasil perdeu o título, em Belo Horizonte, para a Rússia.

No ano passado, o Geraldão recebeu a Supercopa Masculina de Vôlei, que envolveu os últimos campeões da Superliga, o Sada Cruzeiro, e o da Copa do Brasil, o Itambé Minas.

