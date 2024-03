A- A+

Vôlei Geraldão vai receber as finais da Superliga feminina e masculina de vôlei no mês de abril Os campeões brasileiros da atual temporada serão conhecidos nos dias 21 e 28 do próximo mês

A Prefeitura do Recife anunciou nesta quinta-feira (21), em parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que o ginásio do Geraldão vai receber as finais da Superliga de vôlei nos dias 21 e 28 de abril. Primeiro, acontece a final feminina e na semana seguinte a decisão decisão.

A edição de 2024 marca os 30 anos da Superliga e espera lotar a capacidade de 9 mil lugares no Geraldão. A oficialização do evento aconteceu na sede da Prefeitura do Recife com a presença do prefeito João Campos, do presidente da CBV Radamés Lattari e do secretário de esportes Rodrigo Coutinho.

Capital do vôlei

A disputa dos jogos decisivos da Superliga será mais um evento importante da modalidade na Capital pernambucana. Nos últimos anos, o Geraldão recebeu a Supercopa de Vôlei masculino (2022) e o Sul-Americano masculino e feminino (2023).

E os amantes do vôlei não foram agraciados apenas nas quadras. O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi realizado na Praia do Pina entre os dias 13 e 17 de março e uma etapa do Beach Pro Tour Challenge tem início no mesmo local nesta quinta (21) e vai até o domingo (24).

O prefeito João Campos destacou o impacto da realização de eventos esportivos desse porte na cidade. "A gente traz a elite do esporte brasileiro para a nossa cidade. O impacto é muito forte do ponto de vista econômico. É um evento que vai ter um grande público que traz movimentação de turistas na economia e no trabalho informal, além do impacto social. Tem o impacto que a nossa secretaria mede de crianças buscando as práticas esportivas quando a gente traz essas competições de alto rendimento", iniciou.

"A gente tem um calendário permanente. São diversas modalidades: skate, basquete, vôlei, vôlei de praia e e-games. Isso representa uma consolidação da cidade como um grande centro de esporte nacional e também internacional. Isso é uma estratégia de cidade, não apenas de esportes", completou o prefeito.

O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Lattari, lembrou do sucesso do Sul-Americano feminino e masculino que foi realizado completamente no Recife.

"A CBV vem aqui a Recife reforçar a parceria no sentido de trazer grandes eventos de voleibol na cidade. Vamos ter os melhores clubes e atletas do vôlei brasileiro atuando na Capital pernambucana. Esperamos a mesma emoção e público que contagiou durante os Jogos Sul-Americanos".

Ingressos sociais

Pela distância de um mês até a primeira final da Superliga, ainda não tem uma definição sobre a venda de ingressos. A capacidade do Geraldão é de até 9 mil pessoas e o secretário de esportes Rodrigo Coutinho reforçou que terão entradas gratuitas para crianças.

"Vai ter os ingressos sociais onde vamos dar a oportunidades para alunos da rede municipal de ensino e de projetos da Prefeitura do Recife através dos nossos equipamentos esportivos. Isso é para que a gente possa oportunizar essas crianças de assistir esses atletas de ponta", disse Rodrigo.

Superliga

A temporada 23/24 da Superliga de vôlei está na fase final. Os clubes estão na disputa dos playoffs e os finalistas que vão marcar presença no Recife ainda serão conhecidos.

