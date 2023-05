A- A+

CELEBRIDADES Gerard Piqué pede à Justiça menos tempo com os filhos, diz imprensa espanhola Motivo seria o fato de eles estarem morando nos Estados Unidos e ex-jogador ter compromissos profissionais na Europa

O ex-jogador de futebol Gerard Piqué pediu à Justiça da Espanha, no processo de divórcio da cantora Shakira, que diminua o tempo previsto de visitação aos filhos.



Segundo o programa de TV "Mamarazzis", o motivo seria o fato de Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, estarem morando em Miami, nos Estados Unidos. O pai tem 10 dias por mês com as crianças e teria alegado que os compromissos profissionais o impedem de passar esse tempo fora da Europa.

Ele pediu, então, que o tempo seja reduzido para cinco dias por mês. Na última quinta-feira, ele foi fotografado desembarcando em Miami para encontrar os filhos pela primeira vez desde que Shakira se mudou.





Segundo a imprensa espanhola, Piqué não teria ficado satisfeito com o fato de a cantora ter deixado Barcelona, considerando a decisão "unilateral e precipitada". Os dois estão separados oficialmente desde junho de 2022.

