SANTA CRUZ Gerente de futebol do Santa Cruz detalha perfil de jogadores para 2024: "comer grama no Arruda" Diretoria coral quer anunciar 25 atletas em um período médio de 10 dias

Gerente de futebol do Santa Cruz, Francisco Sales definiu o "perfil ideal" de jogares que o clube está buscando para montagem do elenco, de olho na temporada de 2024, que começa para o Tricolor no dia 7 de janeiro, diante do Altos-PI, pela pré-Copa do Nordeste. Entre as características, ele, que já atuou no clube pernambucano em 2020, disse que será preciso "comer grama no Arruda", enfatizando disposição em campo.

“O perfil do atleta é que entenda a situação e o momento. Precisa abraçar o projeto. Tendo um grupo forte, nós vamos ter grandes possibilidades. Ele tem que vir para vestir a camisa com orgulho e é isso que vamos passar. É um clube que pode proporcionar um jogo com 50 mil pessoas e poucos clubes no Nordeste são assim. Ele vem para cá para vestir e camisa e comer grama no Arruda”, disse.

O planejamento é anunciar 25 jogadores em um período de 10 dias, segundo o presidente Bruno Rodrigues anunciou, logo após sua posse, na noite da última segunda-feira (20).

Questionado se o curto calendário para o próximo ano pode acabar sendo um impeditivo para angariar peças, o gerente de futebol preferiu ver “o lado meio cheio do copo”.

“A minha motivação é a maior possível para voltar ao Santa Cruz neste processo de recuperação. Se formos elencar dificuldades, vamos falar de várias. Eu sou mais de olhar pelo lado bom, que é poder vestir a camisa do Santa Cruz, um time centenário”, enfatizou por fim.

