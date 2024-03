A- A+

SANTA CRUZ Gerente de futebol do Santa Cruz diz que clube "é visto com outros olhos no mercado" Francisco Sales cita melhorias "na parte estrutural, do elenco e no futebol"

Apesar da eliminação do Campeonato Pernambuco para o Sport no último sábado (16), na Arena de Pernambuco, o gerente de futebol do Santa Cruz, Francisco Sales, diz que o clube coral mudou sua imagem diante do mercado e agora “é visto com outros olhos”.

Ele conversou com exclusividade com a reportagem da Folha de Pernambuco e exaltou pontos fortes que vê no clube atualmente, tanto na parte estrutural quanto no departamento de futebol.

“Hoje o Santa Cruz é visto com outros olhos no mercado. Sem dúvidas, houve uma evolução em todos os aspectos. Quando chegamos, na parte estrutural mesmo, era uma coisa e hoje é outra. Isso tem que ser mantido e elevado. Agora tem que ser daqui para cima para vir mais forte ano que vem. Não pode ser abaixo do que foi entregue esse ano, na parte estrutural, do elenco e no futebol. A diretoria fez um brilhante trabalho de construção, encabeçada por Bruno (Rodrigues)”, analisa.

Garantindo que as promessas feitas ao elenco foram cumpridas, Sales reforça a intenção de contar com, ao menos, dez atletas do plantel atual para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025.

“Os atletas que aqui estiveram valorizam e tendem a valorizar uma continuação, porque realmente o que foi proposto foi cumprido. Acredito que o clube consiga ter êxito na renovação de alguns atletas, além do trabalho da comissão técnica e do futebol”, afirma.

