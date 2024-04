Germán Cano sente dores e desfalca Fluminense na estreia na Libertadores

A- A+

O Fluminense terá uma grande baixa para a estreia na Libertadores. Germán Cano, artilheiro da competição e Rei da América em 2023, será desfalque contra o Alianza Lima, do Peru, no jogo que abre a campanha do Flu, nesta quarta-feira, às 21h30. O atacante sequer viaja para o Peru junto com a delegação tricolor. A informação inicial foi publicada pelo 'Canal do Lessa'.

Desfalque desde o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca por conta de um entorse no joelho direito, Cano estava em processo de recuperação junto ao departamento médico desde então, e havia sido liberado para os treinos com bola na última semana.

No entanto, no último treino antes da viagem para Lima, nesta segunda-feira, o atacante apresentou dificuldade em alguns movimentos e a comissão técnica optou por preservá-lo para o jogo da segunda rodada, no Maracanã, contra o Colo-Colo-CHI, na próxima terça-feira, dia 9.

Além de Germán Cano, Fernando Diniz também terá outros desfalques importantes para montar o time do Fluminense para o jogo contra o Alianza Lima. Paulo Henrique Ganso, Keno e Marlon seguem fora de combate por lesão. Diogo Barbosa e John Kennedy foram expulsos na decisão da Recopa Sul-Americana e cumprem suspensão automática.

Atual campeão, o Fluminense estreia na Libertadores nesta quarta-feira, no Peru, contra o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, pela primeira rodada do Grupo A.

Veja também

Futebol Mazola Júnior próximo de acerto com o Náutico