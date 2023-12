A- A+

Multiuso Gestão da Arena de Pernambuco faz balanço e destaca realização de eventos institucionais e privados Com padrão de excelência, a Arena tem várias opções com estrutura e tecnologia de ponta para sediar eventos dos mais diversos tipos

A Arena de Pernambuco, palco de eventos esportivos de grande porte, também conta com seus espaços multiuso para grandes shows privados e eventos corporativos. Ao longo do ano de 2023, o estádio sediou mais de 50 eventos institucionais e abrigou mais de 100 eventos privados.

O secretário Daniel Coelho ressalta a importância do equipamento. “Este ano, a Arena se deu um novo significado, destacando a sua capacidade de transformação social. A Arena é pública, e o povo pernambucano está cada dia mais se apoderando dela. Fazendo um breve balanço de 2023, inauguramos o Centro de Formação Esportiva e promovemos outras ações para a comunidade na Arena, isto sem deixar de lado sua capacidade de sediar eventos privados, com a melhor estrutura possível para atender qualquer demanda”, comentou Daniel Coelho.

“A Arena de Pernambuco inicia uma nova fase operacional, afirmando-se como o maior equipamento esportivo público do Estado, traz a população para o interior de suas instalações através de programas e ações que garantam a participação efetiva das pessoas de forma segura e confortável. Também potencializa sua vocação inicial, por meio de parcerias privadas, que é a de atrair e realizar grandes eventos no ramo do entretenimento numa das melhores estruturas do país.” acrescentou Marcos Nunes, diretor da Arena de Pernambuco.

Arena de Pernambuco em 2023

Ao longo do ano, a Arena sediou mais de 50 eventos institucionais e foi palco para mais de 100 eventos privados. Além disso, foram realizados mais de 55 tours.

Eventos institucionais destacados: Lançamento do plano de segurança do governo de Pernambuco com a presença da governadora do estado, Raquel Lyra; Fórum Esportivo realizado pela Secretaria Executiva de Esportes do Governo de Pernambuco com a presença de medalhistas olímpicos; Conferência Estadual de Educação de Pernambuco, promovida pela Secretaria de Educação para projetar diretrizes para a garantia de um ensino igualitário que atenda as necessidades da população pernambucana.

A Arena de Pernambuco sediou eventos privados de destaque em 2023. A prévia de carnaval da cantora Anitta, Ensaios da Anitta, promovida pela Carvalheira. Na área esportiva, a vocação mais forte do equipamento, sediou mais de 30 jogos profissionais. A Arena proporcionou 55 tours pelos seus espaços internos em 2023. Alguns em parceria em projetos sociais. Também promoveu um evento gratuito para o Dia das Crianças, com show e brinquedos infláveis.

