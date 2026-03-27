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SPORT Gestão do Sport reúne ex-presidentes e confirma contratação de auditoria Encontro na Ilha do Retiro teve como foco a união política e a apresentação do balanço dos primeiros 98 dias de mandato

O presidente do Sport, Matheus Souto Maior, deu um passo estratégico na articulação política do clube ao reunir, nesta semana, uma ala histórica de ex-gestores rubro-negros.

O encontro, que contou com nomes como Gustavo Dubeux, Homero Lacerda, Arsênio Meira, José Roberto Moura e Severino Otávio (o Branquinho), teve como foco principal a unificação de forças em torno do futuro administrativo e do futebol do Leão.

Durante a reunião, a atual diretoria apresentou os resultados dos primeiros 98 dias de gestão. O ponto de maior convergência entre os presentes foi o anúncio da contratação de uma auditoria externa para radiografar as finanças do clube.

"Encontramos o presidente e toda sua diretoria com pleno conhecimento da situação do clube. E ele nos deu uma notícia muito satisfatória: a auditoria foi contratada, isso é muito importante e vai levar o Sport aos seus verdadeiros caminhos", destacou o ex-presidente Arsênio Meira.

O gesto da atual presidência foi elogiado por Homero Lacerda, que destacou a importância de ouvir os mais experientes para colocar o clube no caminho certo. Já Severino Otávio, o Branquinho, resumiu o espírito do encontro: "Essa atitude do presidente é muito importante para unir o Sport, porque o Sport unido é imbatível".

Para Matheus Souto Maior, o movimento busca abrir um canal permanente de diálogo com todos os grupos políticos para viabilizar novos projetos e fontes de receita em prol de unir e fortalecer o clube rubro-negro.

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