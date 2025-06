A- A+

Basquete Giannis Antetokounmpo inaugura quadra de basquete no Rio de Janeiro Astro da NBA deixou sua marca em quadra reformada e revitalizada na Praça Claudio Coutinho, no Leblon

Giannis Antetokounmpo, astro internacional do basquete e da NBA, esteve como embaixador global para a inauguração de uma quadra de basquete no Leblon, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (09).

A Betano, uma das maiores plataformas de apostas esportivas e jogos online do Brasil, foi a responsável por reformar e revitalizar o espaço esportivo.





O astro da NBA chegou ao Brasil no sábado (07) e está cumprindo uma agenda mista entre negócios e lazer. Giannis inaugurou a quadra, que leva seu desenho estilizado no solo, uma obra do artista Neto 78 em projeto idealizado pela ALOB Sports e executado pela Hoopers.

O “Greek Freak”, como é conhecido, também deixou sua assinatura e uma placa para marcar a ação. Na ocasião, falou com a imprensa e fez jogos rápidos com convidados. O grupo Payback, que já frequenta o local, foi convidado para fazer o jogo de estreia e depois a quadra foi entregue para a praça e para o público.



“A escolha de Giannis como nosso embaixador foi algo natural desde o início, pois temos muitas coisas em comum. Nossa base é na Grécia, mas expandimos nosso alcance para o mundo. Um dos valores da nossa empresa é a melhoria contínua, algo que acredito estar presente em toda a trajetória do Giannis", afirma George Daskalakis, co-fundador e CEO da Kaizen Gaming, empresa detentora da marca Betano.

Embaixador da Betano desde 2023, o jogador do Milwaukee Bucks e duas vezes vencedor do MVP (Most Valued Player) da NBA, sabe a importância de espaços públicos como forma de entretenimento e inclusão social, e para o desenvolvimento de uma relação constante e saudável com o esporte.



“Minha história está ligada com quadras públicas. Foi assim que descobri a minha paixão pelo basquete. Espero que essa quadra inaugurada hoje pela Betano permaneça sempre cheia e possa incentivar a formação de novos talentos”, afirma Giannis Antetokounmpo.

A inauguração da quadra faz parte de uma estratégia maior da empresa, a de ser a grande apoiadora do esporte nacional. Principal patrocinadora de campeonatos de futebol nacionais, como o Brasileirão Betano, a empresa tem interesse em expandir a sua atuação para outros campos. “Queremos ser a grande impulsionadora do esporte nacional, seja através de patrocínios, da construção de espaços públicos para a prática de esportes ou ainda de ações de transformação social através do esporte”, comenta Guilherme Figueiredo, Country Manager da Betano no Brasil.

Sobre a quadra

A quadra da Praça Claudio Coutinho foi toda reformada no último mês, para eliminação de buracos e trincas, e modernizada, com estrutura e acabamentos de maior durabilidade e segurança para a prática esportiva. Na parte visual, o espaço agora leva as cores laranja e azul e uma arte desenvolvida pelo artista Neto 78, que retrata a imagem do atleta em toda a extensão do solo da quadra.

Veja também