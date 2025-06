A- A+

Artes Marciais Gibson Santos representa Pernambuco no Brasileiro de NoGi Recifense é vice-líder do ranking nacional na categoria pena e vai em busca do título da principal competição de jiu-jitsu sem kimono do país

O faixa-preta Gibson Santos, representante de Pernambuco e da equipe Nova União, está confirmado no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono (NoGi) 2025, que acontece neste fim de semana, no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro. Aos 37 anos, o recifense ocupa atualmente o 2º lugar no ranking da CBJJ na categoria pena.

A preparação do atleta é dividida em duas frentes fundamentais. A parte física é realizada na academia HI, com treinos voltados para força, resistência e mobilidade — elementos essenciais para o alto rendimento no NoGi. Já a parte técnica e estratégica é conduzida na sede da equipe Nova União, sob a liderança do faixa-preta Brenno Novaes, mentor direto de Gibson.

“Chego preparado, com o nome de Pernambuco no peito e a responsabilidade de representar uma das maiores equipes do mundo”, afirmou o atleta.

