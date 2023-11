A- A+

Campeonato espanhol Gigantes à caça do líder Girona em LaLiga O time de Míchel lidera com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid e quatro sobre o Barcelona

O surpreendente Girona recebe o Athletic Bilbao na próxima segunda-feira (27), no encerramento da 14ª rodada do campeonato espanhol, lutando para defender a liderança, enquanto é perseguido por Real Madrid e Barcelona, segundo e terceiro colocados respectivamente.

O time de Míchel lidera com dois pontos de vantagem sobre os merengues e quatro sobre os azulgranas.

"A equipe fez 13 jogos excelentes. A melhoria que podemos dar é continuar neste nível", disse Míchel após a última vitória por 2 a 1 no campeonato sobre o Rayo Vallecano, antes da pausa internacional.

A equipe catalã buscará os três pontos para se manter na liderança, enquanto atrás deles, o Real Madrid visita o Cádiz (16º) no domingo.

Real Madrid sem Vinícius Jr



Os 'merengues', que perderam a liderança na 12ª rodada, após um tropeço diante do Rayo Vallecano (0-0), querem recuperar o primeiro lugar num jogo em que o técnico Carlo Ancelotti terá de pensar em como organizar a equipe sem Eduardo Camavinga e Vinícius.

Os dois jogadores voltaram lesionados dos jogos da Data Fifa pelas suas seleções, se juntando ao desfalque de Aurélien Tchouaméni no meio de campo, enquanto o inglês Jude Bellingham também é dúvida, com uma luxação no ombro.

O Real Madrid quer aproveitar o jogo contra uma equipe do Cádiz que luta para evitar o rebaixamento, para se manter na parte de cima da tabela.

O Barcelona também busca se aproximar do Girona com sua visita ao Rayo Vallecano (10º), no sábado, ainda abalado pela grave lesão de Gavi, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no último jogo da Espanha.

"Melhorar muito"



É uma perda significativa para o restante da temporada para o Barça, que poderá contar com Frenkie de Jong, recuperado de uma lesão, contra o Rayo.

Uma vitória em Vallecas não só manteria o Barça, ultimamente questionado pelo seu jogo, na luta pela liderança, mas também seria uma injeção de moral, antes de receber o Porto pela Liga dos Campeões, na terça-feira, buscando garantir sua classificação para as oitavas de final do torneio continental.

"Temos que melhorar muito. Temos que ser mais organizados e não sofrer tantos gols. Estamos abrindo mão de muitas coisas neste início de temporada", disse o técnico Xavi Hernández, depois de vencer o Alavés por 2 a 1 na última rodada do campeonato.

Programação da 14ª rodada de LaLiga que será disputada de sexta a segunda-feira (horário de Brasília):

Sexta-feira:

(17h00) Alavés - Granada

Sábado:

(10h00) Rayo Vallecano - Barcelona

(12h15) Valencia - Celta Vigo

(14h30) Getafe - Almería

(17h00) Atlético de Madrid - Mallorca

Domingo:

(10h00) Villarreal - Osasuna

(12h15) Real Sociedad - Sevilla

(14h30) Cádiz - Real Madrid

(17h00) Betis - Las Palmas

Segunda-feira:

(17h00) Girona - Athletic Bilbao

