Futebol Gigantes estreiam na Copa da Itália O Milan vai enfrentar a Lazio na quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, após já ter vencido o adversário por 1 a 0 em partida válida pelo campeonato, no sábado

Os gigantes da Serie A, juntamente com o novo líder Milan e o atual campeão Napoli, entram em campo esta semana pelas oitavas de final da Copa da Itália.

O Milan, finalista da temporada passada, vai enfrentar a Lazio novamente na quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, após já ter vencido o adversário por 1 a 0 em partida válida pelo campeonato, no sábado.

O time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri está invicto há doze jogos, o que o levou à liderança do campeonato italiano.

O Napoli, empatado em pontos com o Milan, vai receber o Cagliari na quarta-feira, mesmo dia em que a Inter de Milão visitará o Venezia, último time da Serie B (segunda divisão) ainda na disputa.

O Bologna, atual campeão da Copa da Itália, receberá o Parma na quinta-feira, enquanto a Juventus dará o pontapé inicial nas oitavas de final na terça-feira contra a Udinese. A 'Vecchia Signora' não poderá contar com o atacante Dusan Vlahovic, que ficará afastado por pelo menos dois meses devido a uma lesão.

Os dois últimos classificados para as quartas de final serão definidos só em janeiro, quando a Roma enfrentará o Torino e a Fiorentina jogará contra o Como.



Programação das oitavas de final da Copa da Itália:

. Terça-feira:

(17h00) Juventus – Udinese

. Quarta-feira:

(11h00) Atalanta – Genoa

(14h00) Napoli – Cagliari

(17h00) Inter - Venezia (D2)

. Quinta-feira:

(14h00) Bologna - Parma

(17h00) Lazio – Milan

. Terça-feira, 13 de janeiro:

(17h00) Roma - Torino

. Terça-feira, 27 de janeiro:

(17h00) Fiorentina - Como

