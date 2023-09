A- A+

Sport Gil do Vigor denuncia comentário homofóbico de torcedor do Sport: "Machuca tanto isso" Em 2021, ex-BBB também foi alvo de ataques por parte de um conselheiro do clube

Atualmente diretor de Diversidade e Inclusão do Sport, o ex-BBB Gil do Vigor teve que lidar com mais um ataque homofóbico. Em publicação feita em suas redes sociais, o economista pernambucano divulgou um comentário preconceituoso de um torcedor rubro-negro em seu canal de aulas na internet.

No post, dizeres como "Sport é clube macho e sempre será" e "por causa de vocês o Sport tá virando chacota dos rivais" foram divulgados por Gil, que em seus perfis lamentou o ato.

Machuca tanto isso!



A única coisa que eu quero é fazer o bem mas a pessoa vem me atacar. Mas seguirei firme! Com meu orgulho! pic.twitter.com/aFPAEZJorp — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) September 26, 2023

"Machuca tanto isso! A única coisa que eu quero é fazer o bem, mas a pessoa vem me atacar. Mas seguirei firme! Com meu orgulho!, desabafou.

Logo após a publicação viralizar na internet, o Sport se posicionou sobre o ocorrido. "O Sport é um clube para todos. Temos muito orgulho de te ter como nosso torcedor e diretor de Diversidade e Inclusão, Gil", comentou o Leão.

O Sport é um clube para todos. Temos muito orgulho de te ter como nosso torcedor e diretor de Diversidade e Inclusão, Gil ♥️ — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 26, 2023

Outro caso

Em 2021, após brilhar na edição do BBB, Gil do Vigor realizou o sonho de conhecer a Ilha do Retiro a convite do Sport. Na época, no entanto, teve que lidar com um episódio de homofobia por parte de Flávio Koury, conselheiro do clube, que teve áudios vazados direcionando ataques a Gil.

Logo após o ocorrido, o Sport entrou em campo na primeira partida da final do Estadual fazendo uma homenagem ao seu ilustre torcedor. Nas camisas, os nomes dos jogadores foram completados com "Do Vigor", em referência ao economista, e com uma faixa com os dizeres: "Não à homofobia".

Após cinco meses do ocorrido, em outubro a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do Sport optou por apenas aplicar uma advertência por escrito a Koury, sem punição. A falta de impunidade foi lamentada por Gil.

