Futebol Gilberto, Marlon Douglas e mais: executivo analisa mercado do Sport Italo elogiou centroavante que passou pelo clube em 2012, mas indicou que não há negociação em andamento; Marlon interessa por se encaixar no orçamento

Durante a entrevista de apresentação do técnico Roger Silva, o executivo de futebol do Sport, Italo Rodrigues, comentou sobre o processo de negociação de reforços do clube para 2026. Um dos nomes confirmados pelo dirigente é o do atacante Marlon Douglas, ex-Paysandu e que estava no Gil Vicente.





“Existe a negociação em andamento. Ele se encaixa no perfil de alta minutagem, entrega física e competitividade. Caso venha, estaria em uma situação financeira confortável ao clube”, afirmou Italo. O atacante é pernambucano, formado na base do Porto, e com passagem pelo sub-23 do Leão, em 2018.

Ainda no ataque, o dirigente negou que o Sport tenha aberto negociação para contratar Gilberto, que estava no Juventude e que já vestiu a camisa rubro-negra em 2012.

“É um ótimo jogador. De fato, nos foi oferecido, mas não há negociação porque não é um atleta barato. Talvez a gente tenha o momento de contratar um atleta mais caro, mas primeiro precisamos readequar a nossa folha”, detalhou.

Dominguez

Quanto ao volante Fabrício Dominguez, emprestado ao Cerro Porteño/PAR, o dirigente indicou que o atleta pode ficar em definitivo na equipe do Paraguai.

“Dominguez é uma baita jogador. Inclusive, eu tinha entrado em contato com a diretoria antiga porque eu tinha interesse em levá-lo ao Criciúma quando estava lá, mas financeiramente não foi viável. De fato, ele já atingiu uma cláusula que gerou um valor ao Sport e está próximo de atingir outra, que seria uma obrigação de comprar do Cerro”, apontou.

