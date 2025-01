Gilgeous-Alexander marca 52 pontos, mas Thunder perde dos Warriors na NBA

A- A+

O Oklahoma City Thunder contou com um show de Shai Gilgeous-Alexander na noite desta quarta-feira, na NBA. O astro anotou 52 pontos, apenas dois pontos abaixo do seu recorde. Apesar da atuação grandiosa do seu principal jogador, o Thunder foi superado fora de casa pelo Golden State Warriors por 116 a 109, em São Francisco. Cleveland Cavaliers e Boston Celtics venceram pela mesma rodada.

Confira os resultados desta quarta-feira!



[1/3] pic.twitter.com/rGxAi17oTr — NBA Brasil (@NBABrasil) January 30, 2025

O brilho de Gilgeous-Alexander foi ofuscado pela eficiente atuação do trio formado por Stephen Curry, Andrew Wiggins e pelo reserva Kevon Looney. Wiggins foi o cestinha do time, com 27 pontos. Voltando ao time, após ser poupado na partida anterior, Curry registrou 21. Looney anotou 18.

Brandin Podziemski, outro reserva, contribuiu com 11 e o brasileiro Gui Santos foi mais discreto, com apenas três pontos e sete rebotes em 19 minutos. Pelo Thunder, outro destaque foi Jalen Williams, com seus 26 pontos.

O resultado fez os Warriors voltarem e contar com mais vitórias do que derrotas na temporada regular: 24 a 23. O time californiano ocupa o 11º lugar da Conferência Oeste. A liderança segue com o próprio Thunder, com 37/9. No entanto, o time perdeu o status de melhor time da temporada por causa da vitória do Cleveland Cavaliers.

Pela Conferência Leste, os Cavaliers derrotaram o Miami Heat por 126 a 106, fora de casa, também nesta quarta. Irregular nas últimas semanas, o líder do Leste contou com a força do seu jogo coletivo para vencer a segunda seguida. No total, cinco jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação.

Spida lit it up in Miami tonight!



️ 34 PTS

️ 6 AST

️ 2 STL

️ 5 3PM



The Cavs stay strong atop the Eastern Conference. pic.twitter.com/dWV6hSP2lK — NBA (@NBA) January 30, 2025

O maior pontuador foi Donovan Mitchell, com 34. Ty Jerome ajudou com 20 enquanto Evan Mobley e Jarrett Allen chegaram a um "double-double": 22 pontos e 15 rebotes; e 12 pontos e 10 rebotes. Pelo Heat, Tyler Herro e o reserva Terry Rozier registraram 22 pontos cada. Bam Adebayo anotou 21.

Os Cavaliers seguem na ponta do Leste, com 38 vitórias e nove derrotas. O Heat apresenta o mesmo número de triunfos e revezes, na sétima colocação: 23.

Tentando se aproximar da equipe de Cleveland, o Boston Celtics fez a lição de casa e derrotou o Chicago Bulls 122 a 100. Kristaps Porzingis foi o nome da partida, com 26 dos seus 34 pontos (sua melhor marca na temporada) somente no primeiro tempo Ele se destacou ainda nas cestas de três pontos, com oito de 14 tentativas.

Have a night, KP



A double-double by tonight's @Gatorade Player of the Game pic.twitter.com/UVayYnPY9T — Boston Celtics (@celtics) January 30, 2025

Pelos Bulls, Coby White e o reserva Patrick Williams foram os principais pontuadores, com 16 cada. O time de Chicago ocupa o 10º posto, dentro da zona de classificação ao play-in (a repescagem dos playoffs), com 20 vitórias e 28 derrotas. Já os Celtics estão em segundo lugar na mesma tabela, com 33/15.

Confira os resultados da noite de quarta-feira:

Charlotte Hornets 83 x 104 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 133 x 119 Detroit Pistons

Washington Wizards 82 x 106 Toronto Raptors

Boston Celtics 122 x 100 Chicago Bulls

Miami Heat 106 x 126 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 122 x 112 Denver Nuggets

Philadelphia 76ers 117 x 104 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 136 x 137 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 116 x 128 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 113 x 121 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 116 x 109 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta quinta-feira (30):

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Orlando Magic

