A- A+

BASQUETE Gilgeous-Alexander marca 40 pontos e Thunder vence Timberwolves pela 10ª vez seguida na NBA "Me senti bem o suficiente para entrar em quadra", destaca o armador e cestinha do confronto

Mesmo longe de suas condições físicas ideais, Shai Gilgeous-Alexander fez a diferença na noite desta quarta-feira para levar o Oklahoma City Thunder à décima vitória seguida sobre o Minnesota Timberwolves em jogo válido pelo Grupo A da Conferência Oeste da NBA Cup.

O armador constava como dúvida no relatório de lesões pré-jogo por estar doente, mas uma decisão tomada momentos antes da partida o liberou para entrar em quadra e ajudar a construir placar de 113 a 105 em favor de sua equipe.

"Me senti bem o suficiente para entrar em quadra. Estava um pouco mais cansado do que o normal, mas fiz o suficiente para cumprir minha missão. Me senti bem para jogar, então joguei", disse o jogador.

E, de fato, Gilgeous-Alexander não poupou energia enquanto esteve em ação. O armador anotou 40 pontos e foi o cestinha do confronto. O atual MVP da liga converteu 12 de 19 arremessos, acertou 15 de 17 lances livres e mostrou estar com a mão calibrada.

Tamanho desempenho fez o treinador do Thunder, Mark Daigneault, tecer elogios ao seu comandado após o esforço feito para entrar na partida e contribuir com os companheiros.

"Achei que ele nos deu um grande impulso ofensivo. Leu o jogo muito bem no ataque e melhorou ainda mais no segundo quarto. Estávamos com muita dificuldade e o Shai meio que nos carregou para fechar o primeiro tempo e nos permitiu abrir uma boa vantagem", afirmou comandante.

Gilgeous-Alexander fez apenas uma cesta no quarto período, mas converteu nove de dez lances livres. "É assim que crescemos e conseguimos melhorar como equipe. Jogar contra os times mais fortes e enfrentar o melhor deles só nos ajuda a ver onde estamos a cada jogo. Temos nos saído muito bem até agora", completou o cestinha do duelo.

Pelo lado dos Timberwolves, Anthony Edwards foi o destaque com 31 pontos e oito rebotes. Seu desempenho manteve sua equipe na disputa pela liderança do placar. No final, porém, a equipe da casa demonstrou mais regularidade no setor ofensivo e levou a melhor.

Esta quarta-feira (26) contou com um total de nove duelos e De'Aaron Fox foi o destaque do San Antonio Spurs na vitória de 115 a 102 sobre o Portland Trail Blazers, em encontro válido pela fase de grupos da NBA Cup.

Mesmo jogando como visitante, a franquia de San Antonio foi mais impositiva, acertou 88% dos lances livres (22 arremessos de 25 tentativas) e garantiu o triunfo fora de casa. De A’aron marcou 37 pontos (seu recorde da temporada) e brilhou no último quarto. Os Spurs estão empatados na liderança do Grupo C do lado Oeste com o Denver Nuggets. Já os Blazers estão eliminados na chave.

Confira os resultados dos jogos da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 117 x 114 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 101 x 129 New York Knicks

Miami Heat 106 x 103 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 97 x 95 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 113 x 105 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 128 x 133 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 100 x 104 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 102 x 115 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 100 x 112 Phoenix Suns

Veja também