Gilmar Dal Pozzo é o nono técnico demitido da Série A do Brasileirão

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O trabalho de Gilmar Dal Pozzo na Chapecoense chegou ao fim nesta sexta-feira (3). O clube catarinense anunciou oficialmente a demissão do treinador após a goleada sofrida por 4 a 0 diante do Atlético-MG, na noite da última quinta-feira, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



Além de Dal Pozzo, também deixam a equipe o auxiliar técnico Emerson Nunes e o preparador físico Jaelson Ortiz, encerrando o ciclo da comissão técnica.



A derrota contundente para o Atlético-MG foi determinante para a decisão da diretoria. O desempenho da equipe dentro de campo aumentou a pressão e acelerou a mudança no comando técnico.







A Chapecoense vinha enfrentando dificuldades na competição e o resultado negativo acabou sendo o ponto final para a permanência de Dal Pozzo.



Em nota divulgada, o clube agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados durante o período em que estiveram à frente da equipe.



"Pela dedicação e pelos serviços prestados pelos profissionais na atual passagem pela Chapecoense, o clube expressa a sua gratidão e reitera o desejo de sucesso nos projetos futuros", informou a agremiação.



Gilmar Dal Pozzo erá o terceiro técnico mais longevo da Série A, atrás apenas de Abel Ferreira e Rogério Ceni. Ele estava no clube há 1 ano e 226 dias.



O treinador é o nono treinador da Série A demitido em nove rodadas do Brasileirão.

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