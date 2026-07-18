Gilmar Dal Pozzo reconhece resultado ruim contra o Operário, mas enxerga a evolução do Sport

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Resultado péssimo. Foi assim que o técnico Gilmar Dal Pozzo iniciou a entrevista coletiva com a imprensa após o empate do Sport com o Operário por 2 a 2 neste sábado (18), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



Em partida em que começou perdendo e chegou a virar o placar, o empate saiu com gosto amargo e com críticas por parte dos torcedores presentes no estádio. No entanto, para o treinador, a equipe merecia ter saído com os três pontos.

"A gente merecia a vitória, principalmente para aquele momento que nós estamos melhor no segundo tempo, quando a gente fez o segundo gol e criamos várias oportunidades", falou.

Na visão de Dal Pozzo, apesar do Sport ter chegado ao sétimo jogo sem vencer, sendo o terceiro no seu comando técnico, existe uma evolução clara acontecendo dentro do time neste momento.

"Estou vendo a evolução. Essa semana foi uma semana muito boa de trabalho e por conta disso também que eu tô muito confiante, apesar do empate hoje e da sequência de resultados negativos que tá incomodando não somente o a torcida, mas nós também", explicou o técnico.

Para o comandante rubro-negro, os pernambucanos deveriam ter aproveitado a vantagem conquistada no início do segundo tempo após o gol marcado por Fábio Matheus, que concedeu a virada para o Leão naquele momento do jogo. Segundo Gilmar Dal Pozzo, as oportunidades perdidas de gol para matar a partida custaram caro para o Sport.



"Era o momento crucial da gente ter matado o jogo. Nós tivemos ali talvez três ou quatro oportunidades claras de gol, fazia o 3 a 1 e definia a partida", comentou.



"Nós estávamos enfrentando um adversário que tem qualidade, recentemente também foi campeão estadual, vem uma sequência, uma equipe bem definida, mais entrosada que a nossa nesse momento e aí fizeram o 2 a 2. Tivemos mais posse de bola, tivemos mais oportunidades de gol que o adversário, mas a gente não foi efetivo no momento que era para ser letal, que era aquele momento do 2 a 1", completou Dal Pozzo.



Maior desafio da carreira

Ainda ser ter vencido com o Sport após três jogos, o treinador admite sentir a pressão do cargo, mas acredita que coragem e convicção são características importantes para vencer esse desafio.

"Eu saio desse jogo muito chateado pelo resultado, mas satisfeito pelo desempenho, com exceção de alguns ajustes ainda que a gente tem que fazer. Eu penso que agora nesse momento nós temos que ter profissionais de coragem, porque o Sport é um gigante, a pressão é muito grande, mas nós não podemos perder a nossa convicção", exclamou.

Ele ainda citou a importância da manutenção do trabalho, considerando este como o maior desafio de sua carreira.



"Nós estamos aqui para buscar solução e pode ter certeza que eu sou um homem de muita coragem e muita fé e de muito trabalho e eu preciso de pessoas que pensam da maneira que eu tô pensando, porque não adianta, não adianta a cada 2 meses, 3 meses trocar de técnico", disse.

"Eu confesso que tá sendo mais desafiador de todos os meus outros trabalhos, porém eu vi uma evolução e isso que me deixa convicto daquilo que vai acontecer a partir desse momento até o final. [...] Todas as equipes, elas vão oscilar. Eu penso que o Sport tá oscilando muito, tá demorando muito, mas a solução é continuar tendo trabalho e acreditando.



Reforços

Gilmar Dal Pozzo também foi questionado sobre a necessidade de reforços para a continuidade da Série B. Segundo ele, o Sport precisa de reposição em todos os setores no momento.



"A gente tá com necessidade em todos os setores, inclusive na defesa, uma reposição de um zagueiro. No meio-campo, se concretizar a saída do Zé Lucas também, a gente vai repor. Há a necessidade urgente de um camisa número 10 que no plantel nós não temos nenhum aquele tradicional camisa número 10", afirmou.



Com as ausências de Marlon e Barletta que levaram o terceiro cartão amarelo, o Sport entra em campo na próxima quarta-feira (22), às 20h30, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. No momento, os pernambucamos ocupam a nona posição da Série B, com 27 pontos.

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