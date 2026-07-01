Gilmar Dal Pozzo é apresentado no Sport e diz que momento pede "conexão"

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Velho conhecido do torcedor rubro-negro, Gilmar Dal Pozzo foi apresentado de forma oficial, no fim da tarde desta quarta-feira (1º), como novo treinador do Sport para a sequência da temporada. Após comandar o primeiro treino à frente da equipe rubro-negra, o técnico concedeu entrevista coletiva para falar sobre as expectativas no comando do clube na sequência da Série B.

Técnico do Sport durante 21 jogos em 2022, Dal Pozzo foi procurado pela atual gestão para retornar à Ilha do Retiro em abril para substituir Roger Silva, demitido na ocasião. À época, acabara de deixar a Chapecoense e optou por não aceitar o convite. O treinador explicou a recusa e afirmou que agora está preparado para levar o Sport ao acesso, principal objetivo da temporada.

"Quando recebi o convite logo depois que o Roger saiu, eu estava desgastado. Foram quase dois anos de trabalho na Chapecoense. Não podia tomar uma decisão, porque eu não acompanhava muito o Sport, o plantel, e também não estava acompanhando a competição (Série B) para fazer uma análise dos adversários. Foi um momento que eu tinha que resolver pendências familiares", iniciou.

"Estrategicamente, usei esse tempo para assistir todos os jogos do Sport. Eu e o Emerson (Nunes, auxiliar) assistimos mais de 50 jogos da Série B. Conheço praticamente todos os adversários do Sport. Foi uma preparação, um momento de família também. A diretoria entendeu naquele momento, não iria me sentir confortável. Recarreguei as energias, estou com muita vontade e convicção de que fiz a coisa certa. Quero entregar mais um acesso para voltar à Série A. Foi tudo pensado", prosseguiu.

De volta ao Sport depois de quatro anos, Dal Pozzo reencontra o clube na oitava posição da Segundona, com 25 pontos, e com uma sequência de quatro partidas sem triunfar. Diante da instabilidade, o treinador acredita que o momento pede coragem e conexão entre todos que fazem o clube.

"Eu gosto de desafio, por isso estou aqui. O Sport também precisa de um técnico com esta coragem. Tenho um planejamento estratégico de carreira e demonstrei que estou em ascensão, eu sei onde quero chegar. Se eu quiser chegar em um time maior dentro do que planejei, tenho que passar por estas situações, e o Sport me coloca nesta situação porque cobra muito", falou.



"Penso que é um momento de conexão da diretoria, comissão, atletas e torcida em prol do clube. Eu consigo fazer essa gestão interna, e com apoio de todos é trazer o torcedor para o nosso lado para buscar o principal objetivo, que é o acesso. Temos que nos fortalecer nestes momentos, sabemos da grandeza do Sport, a cobrança é grande, mas não é muito diferente de outros clubes que já trabalhei também", completou.

Dal Pozzo comanda o Sport pela primeira vez neste sábado (4). Pela 16ª rodada da Série B, o Rubro-negro encara o Criciúma, às 16h, no Heriberto Hülse. Os catarinenses ocupam o terceiro lugar, com 27 pontos.

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