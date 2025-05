A- A+

CBF Gilmar Mendes convoca PGR e AGU para avaliar pedido de impugnação do afastamento de Ednaldo Ednaldo foi afastado da presidência da entidade na última quinta-feira, 15, por decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, convocou a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) para avaliar o pedido de impugnação do afastamento de Ednaldo Rodrigues do comando da CBF.





No documento, ao qual o Estadão teve acesso, Gilmar registra que "tanto a manifestação dos interessados quanto a oitiva da AGU e da PGR deverão ser apresentadas, impreterivelmente, no prazo comum de cinco dias".

Ednaldo foi afastado da presidência da entidade na última quinta-feira, 15, por decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), após o próprio ministro Gilmar Mendes pedir a apuração sobre suposta fraude na assinatura do ex-presidente da entidade, coronel Nunes, no acordo que havia estabilizado Ednaldo no cargo

Ainda na quinta-feira, Ednaldo recorreu, no STF, por meio da CBF, para impugnar a decisão. Depois, na sexta-feira, Ednaldo entrou com um pedido no STF, em caráter de urgência, para que seja suspenso o processo de nova eleição presidencial na entidade.

Autor da ação que resultou na destituição de Ednaldo Rodrigues, o vice-presidente da CBF Fernando Sarney conversou com Francisco Mendes, filho do ministro e diretor do IDP, no início de sua articulação contra o comando da CBF.

A conversa teria servido para Sarney, filho do ex-presidente da República José Sarney, demonstrar que a situação na CBF era insustentável e que o grupo rival não tinha planos de expandir a briga para além de Ednaldo.

Com os desdobramentos da crise e com a necessidade de eleição de um novo presidente para a CBF, cartolas dizem que os sinais de Gilmar são de que ele não se opõe ao nome do presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF), Samir Xaud.

Xaud, de 41 anos, registrou chapa única neste domingo, 18, após reunir apoio de 25 federações estaduais, inviabilizando que Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista (FPF), inscreva sua candidatura, que precisa de, no mínimo, oito entidades estaduais.

Veja também