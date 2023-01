A- A+

Lembrança Gilmar Mendes é primeira autoridade a chegar no velório de Pelé e relembra momentos com o Rei O ministro do STF lembrou de uma ligação que recebeu após o 7 a 1

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi a primeira autoridade a chegar na Vila Belmiro, em Santos, para o velório que teve início a partir das 10h desta segunda-feira (02). Gilmar relembrou momentos que teve com o Rei, como uma ligação após o 7 a 1, e afirmou ser “pelezista”.

“Um momento muito triste, mas a gente também pode perceber o significado real desse símbolo e dessa lenda, que foi, que é e que continuará sendo o Pelé. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, no governo Fernando Henrique Cardoso. Fizemos a Lei Pelé. E ele era de uma cordialidade, de uma simplicidade com todos”, disse Gilmar.

O ministro contou que não é santista, mas sim “pelezista”. Gilmar guarda várias camisas autografadas por Pelé em seu gabinete.

Ao longo da vida, GIlmar acumulou memórias com Pelé. Nesta segunda (02), ele lembrou de quando o Rei o ligou após o 7 a 1, sofrido pela Seleção Brasileira em 2014. "Ele me disse; ministro, o que aconteceu, você que entende de futebol? Fazendo piada", conta Gilmar que brincou com a goleada sofrida pelo Santos do Rei para o Cruzeiro, também no Mineirão, por 6 a 2.



