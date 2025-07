Ginasta de 12 anos precisa de ajuda para representar Pernambuco no Brasileiro

A- A+

O esporte de alto rendimento exige dos atletas, além de habilidades técnicas e atributos físicos, muita disciplina e resiliência diante dos desafios cotidianos. É com muita dedicação e amor que a pernambucana de 12 anos, Natália Guedes, luta pelo seu sonho na ginástica rítmica e se torna inspiração para todos que acompanham sua trajetória.

Mas antes que possa entrar nas disputas dos tablados, a ginasta precisa enfrentar uma rotina intensa de estudos, horas de treino na IFCgym, em Boa Viagem, além de buscar ao lado dos pais alternativas financeiras para custear todos os altos gastos com o esporte.

Necessidades

As despesas são várias: materiais de treino e competição, collants, inscrições e até mesmo as coreografias, que são produzidas por especialistas levando em consideração todo o rigor técnico que o esporte preza. Só neste ano, o valor investido quase ultrapassa os R$ 10 mil.

“Tudo começa no início do ano, quando a gente decide as coreografias. A gente tem que pagar uma pessoa de fora para montar a nossa apresentação. Esse ano eu tive quatro coreografias diferentes, então a gente pagou quatro vezes”, iniciou Natália.

“E também tem os aparelhos, as roupas, o collant, as inscrições de cada competição, nosso foco é o Brasileiro. Mas também ter as copas, elas não são competições oficiais, mas são muito importantes para a gente, para ter experiência de quadra, para, enfim, competir, né? Ter uma visão de arbitragem e nota. Mas, muitas vezes são fora do estado e têm custos de viagem, passagem, alimentação, hospedagem”, refletiu a atleta de 12 anos.

Suporte

De família humilde de classe média baixa, Natália precisa da cooperação de toda família, além de bastante criatividade para produzir alternativas que lhe permitam arrecadar dinheiro. A mãe Patrícia, dona de um ateliê de papelaria, é fundamental nesse processo.

“Os aparelhos (maças, fitas, bolas, cordas e arcos) que também são muito caros, graças a Deus, eu consegui com o valor de Bobbie Goods, que eu estou vendendo, essas cadernetas de pintura que fizeram sucesso, minha mãe que faz, assim que consegui pagar meus aparelhos”, disse.

Visando adquirir os collants que utilizará no Campeonato Brasileiro, que será disputado em setembro, em Londrina-PR, Natália e família estão produzindo uma rifa que será sorteada no dia 30 de junho.

Fátima Coelho Bastos, treinadora do Natália, vem lapidando o talento da menina desde o início do ano - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Natália coleciona mais de 30 medalhas em competições - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Até agora, o aparelho que eu mais gostei de competir foi a bola", revelou Natália - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Dedicação

Para a mãe da jovem atleta, mesmo com todos os obstáculos e dificuldades, ver o exemplo que Natália representa é uma recompensa. A família até se mudou do bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, para Boa Viagem, no Recife, para ajudar na conquista do sonho e na tentativa de reduzir os custos.

“O custo foi ficando cada vez mais pesado, ela precisou ir mais dias para os treinos, eu trabalho em casa, tenho um ateliê de papelaria, conversei com meu esposo, definimos que íamos encontrar um lugar compatível, já que a gente mora de aluguel”, iniciou Patrícia Guedes

“Mas só faço isso tudo por conta da dedicação dela. Natália é muito obediente, ela tem uma bolsa de desconto de 80% na escola devido à ginástica, frequenta uma escola onde as crianças têm um patamar de vida maior que o dela, mas não se ilude com isso, tem o pé muito no chão do que ela quer e o que ela é. Isso me motiva”, revelou a matriarca.

Natália e Patrícia Guedes, mãe e filha vivem sonho lado a lado - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

E a admiração também é despertada nas colegas de treino. Dividindo o tablado de segunda a sábado, as amigas Rafaella do Vale e Maria Heloísa Senna, fizeram questão de ressaltar as qualidades da companheira.

“Natália é uma menina muito esforçada, dedicada. Ela aproveita a cada segundo do treino, não conversa, não brinca, apenas foca no seu objetivo e vai até o final”, destacou Rafaella.

Por sua vez, Maria Heloísa encontra na amiga uma fonte de inspiração no esporte e na vida. “Toda vez que ela treina, toda vez que ela faz sua coreografia, dá para ver o sangue no olho dela. Ela sempre tem um rumo para seguir. Apesar de tudo, ela nunca desiste e sabe sempre se controlar. É uma pessoa muito incrível, uso ela muito como inspiração e acredito que muita gente também”, se declarou à amiga.

Natália, Maria Heloísa e Rafaella treinam juntas na IFCgym, no bairro de Boa Viagem - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



Serviço: Rifa solidária

Valor: R$ 10 (por número)

Pix: [email protected]

1º Prêmio: R$ 200

2º Prêmio: R$ 100

Sorteio: 30/07

Rifa Solidária da atleta Natália Guedes, que participará do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica - Reprodução

