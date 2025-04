Ginasta universitária 'mais bem paga' e sensação da web anuncia aposentadoria aos 22 anos

A- A+

Uma das ginastas "queridinhas" das redes sociais, a americana Olivia Dunne usou as redes sociais para confirmar que vai se aposentar do esporte aos 22 anos. Em vídeo publicado em seus perfis na web, na qual soma mais de 13 milhões de seguidores, a agora ex-atleta agradeceu aos fãs pelo apoio e à modalidade por toda a experiência ao longo dos anos.

Olivia foi integrante da seleção dos Estados Unidos e, mais recentemente, competia pelos Tigers. Foi uma das estrelas da equipe que levou a Universidade do Estado da Louisiana a conquistar o primeiro título da liga NCAA.



A revista Sports Illustrated estima que a americana tenha recebido US$ 9,5 milhões (R$ 53 milhões) na passagem atlética pela faculdade — em grande parte, pela atuação nas redes sociais. Lesões prejudicaram a sua continuidade e levado à decisão de parar.

— O tempo voa quando você está se divertindo — disse Dunne. — É exatamente assim que me senti nos últimos 20 anos neste esporte. Ginástica, vocês preencheu meu coração e sempre fará parte de mim. Você me moldou na pessoa que sou hoje, criando memórias e irmandades que durarão a vida toda além do esporte. Você é meu primeiro amor.

Na postagem, Olivia aproveitou para agradecer aos pais e treinadores pelo suporte durante a carreira. Ela esteve na vanguarda do movimento de atletas universitários pela valorização do seu NIL — ou seja, a exploração comercial de sua imagem, seu nome.

O dela foi avaliado em US$ 4,1 milhões pela On3, graças a acordos de patrocínio com Crocs, Vuori Sports Wear, American Eagle Outfitters, Forever 21, Grubhub, ESPN, Nautica e outras, segundo a imprensa americana. Ficou no topo do ranking da On3 de desempenho, influência e exposição de esportistas universitárias.

A ex-ginasta engatou romance com Paul Skenes, um ex-atleta dos Tigers da LSU e agora um dos astros dos Pittsburgh Pirates da MLB, a liga americana de beisebol.



A imprensa americana afirma que Olivia, agora, vai ajudar outras jovens atletas a capitalizar o seu NIL.

— As meninas não sabem por onde começar — disse ela ao The Post em 2024. — Porque isso às vezes é metade da batalha. E é muito importante capitalizar seu NIL enquanto você está na faculdade, se você for mulher, porque não há muitas ligas profissionais depois da faculdade para a maioria dos esportes femininos.

A fama no esporte fez Olivia passar por momentos inusitados. Em entrevista ao podcast "Best of Both Worlds with Flau’jae", ela contou que alguns fãs pediam que ela fornecesse a sua "água do banho".

— O que minha vida virou? Essas pessoas estão implorando por água do banho. Agora deu uma acalmada, mas foi maluco e nunca vou esquecer. Levei tudo meio como uma piada — disse ela.

