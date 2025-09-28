Dom, 28 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo28/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ginástica

Ginastas brasileiros encerram competição na Hungria com cinco pódios

Domingo trouxe 4 medalhas que se somaram ao bronze de Ana Luiza Lima

Reportar Erro
Etapa local da World Challenge Cup terminou neste domingo (28) com cinco medalhas para o BrasilEtapa local da World Challenge Cup terminou neste domingo (28) com cinco medalhas para o Brasil - Foto: CBG/Divulgação

O fim de semana na cidade de Szombathely, na Hungria, foi produtivo para a ginástica artística brasileira. 

A etapa local da World Challenge Cup terminou neste domingo (28) com cinco medalhas para o Brasil, sendo quatro conquistadas hoje. 

A competição faz parte da preparação para o Mundial da modalidade, que será disputado a partir de 19 de outubro na Indonésia.

O melhor resultado do país na etapa de Szombathely veio com Flávia Saraiva. Neste domingo, ela levou o ouro na trave de equilíbrio com a nota 13.800.

Leia também

• "Fui covardemente agredido", diz Wanderlei Silva sobre a confusão pós-luta com Popó

• Flávia Saraiva conquista ouro na trave na Copa do Mundo da Hungria

• Brasil leva 6 medalhas no 2º dia do Mundial de atletismo paralímpico

Também neste domingo, o Brasil conseguiu uma dobradinha de Júlias na prova do solo. Júlia Soares somou 12.550 e ficou com a prata. Já Júlia Coutinho, de apenas 15 anos de idade, fez 12.250 e ficou com o bronze.

Fechando o domingo, Caio Souza conquistou a prata nas barras paralelas com a nota 14.150.

Na véspera, Ana Luiza Lima levou o bronze nas barras assimétricas, abrindo a contagem de medalhas do Brasil na Hungria. Foi o primeiro pódio da ginasta de 20 anos em competições internacionais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter