EUROPA Ginastas portugueses entram para o Guinness Book com 14 mortais; veja vídeo Quatro jovens ginastas do Acro Clube da Maia realizarem o maior número de mortais consecutivos em pirâmide humana durante uma apresentação televisiva em Milão, na Itália

Jorge Silva, Tomás Martinho, Gabriel Vilela e João Samico colocaram seus nomes no Guinness Book ao conseguirem a façanha de realizar 14 manobras consecutivas de mortais em pirâmide humana, algo até então nunca feito.

Os atletas são do Acro Clube da Maia, localizado na cidade da Maia, distrito do Porto, norte de Portugal. O feito foi durante uma apresentação televisiva em um estúdio do canal Mediaset, da cidade de Milão, na Itália, que faz um programa dedicado a quebra de recordes.

“Esse recorde foi impulsionado pela força das redes sociais. Recebemos convites via Instagram para participar no programa e, no início, nem sabíamos bem o que esperar. Para nós, o que esses ginastas fazem já parece algo ‘normal’, mas perceber o impacto que tem nas pessoas foi uma surpresa enorme. Ter acrobatas portugueses no Guinness é, sem dúvida, algo extraordinário”, declarou ao jornal O Jogo o técnico português Lourenço França, que acompanhou o feito de seus atletas internacional.

Com a façanha, os atletas portugueses do Acro Clube da Maia juntam-se aos seus compatriotas Cristiano Ronaldo e José Mourinho no Guinness Book.

