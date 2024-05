A- A+

FUTEBOL Girona deve romper com o grupo City para poder jogar Liga dos Campeões; entenda Propriedade do clube espanhol é dividida entre o irmão de Guardiola, um empresário boliviano e o Abu Dhabi United Group, do xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan

O regulamento geral da Liga dos Campeões é bem claro ao vetar que dois times que tenham o mesmo proprietário disputem uma mesma edição do torneio. Por conta disso, o Girona, da Espanha, que acaba de se garantir na competição do ano que vem, pretende se desligar (ao menos parcialmente) do grupo City, para, assim, estar apto a disputar o torneio — uma vez que o Manchester City também já ocupará uma vaga.

Segundo o jornal espanhol Relevo, o Girona é dividido entre três proprietários: 16% de Pere Guardiola (empresário e, coincidentemente, irmão do treinador do Manchester City, Pep Guardiola), 35% do empresário boliviano Marcelo Claure e os 47% restantes do City Football Group (do Abu Dhabi United Group, do xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan).

Assim, será necessária “uma reestruturação do seu Conselho de Administração”, formado pelos dirigentes Marcelo Claure, Roger Solé, Ingo Bank, John MacBeath e Simon Cliff”, esses três últimos também membros do Grupo City. O vínculo desses três, poranto, deve ser desfeito com uma das partes (Girona ou o grupo árabe) “para mostrar que o City não toma decisões” no clube espanhol, ainda segundo o Relevo.

As regras que regem esse impedimento estão descritas no regulamento da Liga dos Campeões, no qual, no artigo 5.01, está escrito que: “nenhum clube participante de uma competição de clubes da UEFA pode, direta ou indiretamente: solicitar ou negociar títulos ou ações de qualquer outro clube participante”.

O artigo veta, ainda, “qualquer formato [de acordo] na gestão, administração e/ou atividades esportivas de qualquer outro clube participante de uma competição de clubes da UEFA”.





Além do Manchester City e do Girona, o Grupo City é proprietário também de: New York City (EUA), Melbourne City (Austrália), Yokohama Marinos (Japão), Montevideo City Torque (Uruguai), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City FC (Índia), Lommel SK (Bélgica), Esperánce Troyes (França), Palermo FC (Itália) e Bahia, além de uma participação como parceiro no Bolívar (Bolívia).

Segundo colocado em LaLiga, o Girona está perto de garantir uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, com sete pontos à frente do Atlético de Madri (quarto colocado, que, no momento, teria que disputar a fase prévia), a quatro rodadas do fim do torneio.

Na Inglaterra, o Manchester City tem 82 pontos, um a menos que o líder Arsenal, mas tem uma partida a mais a disputar (três para os citizens contra duas para os gunners), dependendo apenas de seus resultados para conquistar o tetracampeonato nacional.

Veja também

Campeonato Português Sporting conquista seu 20º título português após derrota do Benfica