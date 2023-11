A- A+

CAMPEONATO ESPANHOL Girona empata com Athletic Bilbao e cede liderança do Espanhol ao Real Madrid Mesmo com o resultado, a equipe ainda está quatro pontos à frente dos outros grandes da Espanha, Atlético de Madrid e Barcelona

Vivendo o melhor início de temporada de sua história, o Girona perdeu os primeiros pontos em dois meses ao empatar em casa com o Athletic Bilbao em 1 a 1 nesta segunda-feira (27), no jogo que fechou a 14ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que recoloca o Real Madrid na liderança.

O modesto clube catalão, que vinha de uma série de cinco vitórias consecutivas, está agora empatado em pontos com o Real (35), mas cai para a segunda posição no critério de saldo de gols (+15 contra +22).

Mesmo com o resultado, a equipe ainda está quatro pontos à frente dos outros grandes da Espanha, Atlético de Madrid e Barcelona.

Em um jogo equilibrado, com boas chances de gol para ambos os lados, o Girona abriu o placar com o ucraniano Viktor Tsygankov (56'), mas pouco depois o Athletic deixou tudo igual com Inaki Williams (68') em uma jogada de contra-ataque.

