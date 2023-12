Girona vence Alavés e recupera liderança do Espanhol

A- A+

Implacável, o Girona venceu o Alavés (13º) por 3 a 0 em seu estádio e recuperou a liderança de LaLiga, na última segunda-feira (18), no encerramento da 17ª rodada.

Graças a essa vitória contundente, a décima nos últimos onze jogos, o clube catalão soma agora 44 pontos, dois a mais que o Real Madrid, que venceu no domingo o Villarreal por 4 a 1.

Em terceiro lugar está o Barcelona, nove pontos atrás do líder, e em quarto o Atlético de Madrid, com dez pontos a menos.

A equipe comandada pelo técnico Míchel abriu o placar aos 23 minutos com uma cabeçada do ucraniano Artem Dovbyk, atento à bola rebatida pelo goleiro Antonio Sivera após um chute forte do brasileiro Yan Couto.

Pouco antes do intervalo, Portu fez 2 a 0 (42') com um chute cruzado após uma bela assistência de Couto.

"Esta equipe tem tanta fome que não se contenta com nada. A equipe quer mais e só pensamos em um dia após o outro. Sabíamos que o Alavés era um adversário difícil. O nosso treinador analisa os jogos com perfeição, nos diz todas as soluções e não erra nunca", disse Portu.

O Alavés tentou reagir, buscando o atacante Samu Omorodion, de 19 anos e 1,93m de altura, autor de uma cabeçada no início do jogo em que o goleiro argentino Paulo Gazzaniga fez uma boa defesa.

No segundo tempo, os jogadores de Míchel mantiveram o domínio numa noite tranquila.

Aos 58 minutos de jogo, Couto acelerou e driblou seus marcadores até sofrer um pênalti que Dovbyk cobrou marcando seu segundo (58'). Girona 3 a 0.

O atacante ucraniano já soma dez gols em sua primeira temporada em LaLiga, alcançando Borja Mayoral, do Getafe, no segundo lugar da artilharia, atrás do fenômeno do Real Madrid, o inglês Jude Bellingham, que marcou 13 até o momento.

Resultados da 17ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira:

Osasuna - Rayo Vallecano 1 - 0

Sábado:

Celta Vigo - Granada 1 - 0

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid 2 - 0

Sevilla - Getafe 0 - 3

Valencia - Barcelona 1 - 1

Domingo:

Almería - Mallorca 0 - 0

Real Sociedad - Betis 0 - 0

Las Palmas - Cádiz 1 - 1

Real Madrid - Villarreal 4 - 1

Segunda-feira:

Girona - Alavés 3 - 0

