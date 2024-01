A- A+

La Liga Girona vence Celta e recupera liderança do campeonato espanhol O Real Madrid está um ponto atrás dos líderes da competição

O Girona venceu neste domingo (28), em sua visita ao Celta, por 1 a 0, pela 22ª rodada de LaLiga, e recuperou a liderança do campeonato, que havia sido tomada provisoriamente pelo Real Madrid no sábado.

Um gol de Cristian Portugués 'Portu' (20') deu a vitória ao Girona, que reagiu da melhor forma após a eliminação nas quartas de final da Copa do Rei.

O Girona vai dormir como líder do campeonato à espera do que vai acontecer na quinta-feira, quando o Real Madrid vai disputar um jogo pendente, o da 20ª rodada contra o Getafe, fora de casa.

Os catalães começaram a partida dominando no estádio Balaídos, mas o Celta foi crescendo na partida depois de sofrer o gol e levvaram perigo aos jogadores comandados pelo técnico Míchel Sánchez. Apesar da pressão, não conseguiram encontrar o gol de empate.

O ucraniano Artem Dovbyk, do Girona, teve uma chance em uma cabeçada que o goleiro Vicente Guaita defendeu (12').

Mas o goleiro do Celta nada pôde fazer pouco depois, quando 'Portu' entrou na área e chutou colocado abrindo o placar (20').

O gol despertou o Celta, que aos poucos foi avançando na área defendida por Paulo Gazzaniga.

O grego Anastasios Douvikas desperdiçou duas chances quase consecutivas em que ficou cara a cara com o goleiro argentino do Girona (31' e 39'), que pouco antes havia defendido uma cabeçada de Strand Larsen (30').

O Celta aumentou a pressão após o intervalo, buscando dificultar a saída do Girona, que continuava tentando dominar a posse de bola.

A equipe galega conseguiu conter o Girona, que quase não teve oportunidades claras de gol na segunda etapa, mas apesar de ter chegado mais perto da baliza catalã, não conseguiu encontrar o gol de empate.

Na última chance, já nos acréscimos, Mihailo Ristic chutou mas Gazzaniga defendeu (90'+3).

Também neste domingo, o Athletic Bilbao não passou de um empate sem gols em sua visita ao Cádiz, embora tenha entrado provisoriamente na zona da Liga dos Campeões.

O time basco tomou o quarto lugar do Atlético de Madrid, enquanto espera o que a equipe madrilenha fará no último jogo do dia contra o Valencia.

Já o Cádiz, na estreia do seu novo técnico Mauricio Pellegrino, não conseguiu somar os três pontos que o tirariam da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Almería - Alavés 0 - 3

- Sábado:

Real Sociedad - Rayo Vallecano 0 - 0

Las Palmas - Real Madrid 1 - 2

Barcelona - Villarreal 3 - 5

Mallorca - Betis 0 - 1

- Domingo:

Celta Vigo - Girona 0 - 1

Cádiz - Athletic Bilbao 0 - 0

Sevilla - Osasuna

(17h00) Atlético de Madrid - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Getafe - Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 55 22 17 4 1 52 25 27

2. Real Madrid 54 21 17 3 1 45 14 31

3. Barcelona 44 21 13 5 3 43 29 14

4. Athletic Bilbao 42 22 12 6 4 38 21 17

5. Atlético de Madrid 41 20 13 2 5 40 23 17

6. Real Sociedad 36 22 9 9 4 32 21 11

7. Betis 34 22 8 10 4 25 24 1

8. Valencia 32 21 9 5 7 27 24 3

9. Las Palmas 31 22 9 4 9 22 19 3

10. Getafe 26 20 6 8 6 26 28 -2

11. Alavés 26 22 7 5 10 22 27 -5

12. Osasuna 25 20 7 4 9 25 31 -6

13. Rayo Vallecano 24 21 5 9 7 18 26 -8

14. Villarreal 23 22 6 5 11 33 45 -12

15. Mallorca 20 22 3 11 8 19 26 -7

16. Celta Vigo 17 22 3 8 11 21 32 -11

17. Sevilla 16 21 3 7 11 26 35 -9

18. Cádiz 16 22 2 10 10 15 31 -16

19. Granada 11 21 2 5 14 22 42 -20

20. Almería 6 22 0 6 16 21 49 -28

