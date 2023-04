A- A+

Futebol Internacional Girona vence Real Madrid com quatro gols de Castellanos e Barça fica mais perto do título A vitória praticamente garante a permanência do Girona na primeira divisão

O Girona surpreendeu ao vencer, nesta terça-feira (25), o Real Madrid, por 4x2, com quatro gols de Taty Castellanos, em jogo da 30ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que deixa o líder Barcelona ainda mais perto do título.

Valentín Castellanos balançou as redes quatro vezes (12', 24', 46' e 62') para o Girona enquanto o atacante brasileiro Vinicius Junior (34') e Lucas Vázquez (84') marcaram de cabeça para o gigante da capital.

"Uma noite dos sonhos. Fizemos um grande jogo contra um grande adversário, um dos melhores do mundo. Nunca imaginei isso", disse Castellanos à plataforma Movistar+ após o jogo.

O Real Madrid pode ficar 14 pontos atrás do Barcelona após o término da rodada se os catalães vencerem o Rayo Vallecano nesta quarta-feira, faltando sete jogos para o final do campeonato.

O time merengue teve com desfalques importantes de jogadores como Benzema e Thibaut Courtois, mas foi prejudicado por suas imprecisões na defesa e nos contra-ataques letais do time adversário.

A vitória praticamente garante a permanência do Girona na primeira divisão, longe da zona de rebaixamento e mais próximo da 'zona europeia' do campeonato espanhol.

Em outro jogo do dia, o Osasuna (8º) venceu o Cádiz (15º) por 1x0 com um gol de Rubén García (62') e com esse resultado continua se aproximando das vagas europeias.

A derrota, por outro lado, mantém o Cádiz apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento para a segunda divisão.

Veja também

Seleção Brasil vai esperar por Ancelotti até maio, diz presidente da CBF