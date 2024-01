A- A+

Futebol Internacional Em partida de sete gols e decidida no apagar das luzes, Girona vence Atlético de Madrid em La Liga Mesmo com hat-trick de Morata, a equipe sensação da Espanha continua na cola do líder Real Madrid

Time sensação da temporada europeia, o Girona recebeu o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira (3), no Estádio Montilivi, e apesar de todas a dificuldades, mostrou estar firme na disputa pelo título de La Liga. Mesmo sofrendo um hat-trick do espanhol Álvaro Morata, os comandados de Míchel Sanchez batalharam até os acréscimos e conquistaram a vitória por 4x3.

Primeiro tempo agitado

A equipe da casa iniciou com tudo o confronto e antes da primeira volta do relógio já tinha perdido uma grande chance com Dovbyk. No lance seguinte, o espanhol Valery não perdoou, recebeu na ponta, puxou para o meio e chapou no ângulo de Oblak para abrir o placar ainda aos dois minutos.

Depois do início sonolento, o Atlético reagiu e chegou ao empate com Morata - aos 14 minutos - após assistência de Griezmann. Mas a igualdade não durou muito tempo e Savinho desempatou aos 26, aproveitando bobeada na saída de bola colchonera. Aos 39, o holandês Daley Blind ampliou para o time da casa. Já na reta final do primeiro tempo, Morata ainda teve a chance de descontar, agora contando com assistência do argentino De Paul.

Segundo tempo

Os cinco primeiros minutos foram de uma verdadeira blitz do Atlético, perdendo cinco boas chances de empatar o marcador. Até que aos oito do segundo tempo, Rodrigo De Paul arrancou com a bola e novamente acionou Morata, que só deu um toquinho por cima do goleiro Gazzaniga e deixou tudo igual.

Depois do gol da equipe de Madrid, o Girona buscou pouco a pouco se reencontrar na partida. Encontrando algumas boas situações principalmente em contra-ataques. Por sua vez, o Atlético seguia com o controle maior da partida e continuava desperdiçando oportunidades.

Mas já nos minutos finais, quando a partida já estava nos acréscimos, Ivan Martín acertou um chute de rara felicidade em meio a três defensores do Atlético de Madrid, encontrando o ângulo de Oblak e dando a vitória ao pequeno time da Catalunha.

Com os três pontos, o Girona empata novamente em pontos com o Real Madrid, que venceu por 1x0 o Mallorca. Agora a equipe comandada por Michel Sanchez enfrenta o Elche pelos 16 avos de final da Copa do Rey, neste sábado (6). Já no mesmo dia, o time de Simeone visita o Lugo, pela mesma competição.

