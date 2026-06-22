A- A+

COPA DO MUNDO Globo confirma 'pico de pressão' e afasta Alex Escobar da cobertura da Copa Escobar está nos Estados Unidos desde o início do Mundial e faz parte da equipe destacada pela Globo para a cobertura da competição

A TV Globo informou nesta segunda-feira que o jornalista Alex Escobar sofreu um "pico de pressão" durante uma participação ao vivo no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', diretamente dos Estados Unidos, onde integra a equipe de cobertura da Copa do Mundo. Após o episódio, ele foi afastado temporariamente da programação da emissora no torneio.



Durante a entrada ao vivo, Escobar comentava a possível volta de Neymar à seleção brasileira quando apresentou voz trêmula, sinais de indisposição e dificuldade para concluir o raciocínio. O momento chamou a atenção dos telespectadores.



Em seguida, a Globo informou que o jornalista passou mal em razão de um "pico de pressão". A emissora também relacionou o episódio às altas temperaturas enfrentadas pela equipe de cobertura nos Estados Unidos.





No Globo Esporte, Fred Bruno comentou a ausência do colega e tranquilizou o público. "Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele", afirmou.



O apresentador também confirmou que comandará sozinho a atração nos próximos dias. "Realmente o calor está brabo aqui nos Estados Unidos. Então hoje vou fazer o Globo Esporte sozinho. Saudades de você já, Escobar. Um beijo, meu irmão", disse.



Escobar está nos Estados Unidos desde o início do Mundial e faz parte da equipe destacada pela Globo para a cobertura da competição.

Em março deste ano, o jornalista passou por uma cirurgia para retirada de pólipos nas cordas vocais, procedimento que o afastou temporariamente das atividades antes de seu retorno à programação da emissora.

Veja também