Futebol Globo x Santa Cruz: veja onde assistir e escalações Tricolor vem de empate em 0x0 com o Pacajus, no Arruda, pelo Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro

Vale a primeira vitória fora de casa no Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. A liderança da chave. O encerramento do primeiro turno dos pontos corridos na melhor posição possível, de olho no sonhado acesso à Série C. Tudo isso está em jogo para o Santa Cruz, domingo (11), no Barretão, pela sétima rodada da competição, diante do Globo.

Com pouco tempo de descanso e treino para o jogo deste fim de semana, depois de atuar na última quinta (8), contra o Pacajus, Conceição contou como preparou a equipe para encarar o Globo, lanterna do grupo, com apenas quatro pontos.

“A ideia é recuperar (os atletas) e trabalhar com vídeo. A estratégia não pode fugir do padrão da equipe. Não podemos mudar os comportamentos por conta dos adversários. Faremos alguns ajustes para ganhar o jogo. Vamos mostrar o que fizemos de bom aqui para evoluir cada vez mais”, detalhou. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Pingo está fora. Em contrapartida, o Tricolor terá o regresso do volante Emerson Souza, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior.

Onde assistir?

O jogo entre Globo e Santa Cruz será transmitido pelo streaming “FS. Sports TV”

Prováveis escalações

Globo

Luiz Henrique; Jonathan, Raniery, Artur e Pedro; Alberto, Ivanaldo, Marquinhos e Erick; João Victor e Gleydson. Técnico: Higor César

Santa Cruz

Michael; Rhuan Rodrigues, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcus Vinícius; Italo Silva (Emerson Souza), Italo Henrique e Nadson; Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego. Técnico: Felipe Conceição

Local: Barretão (Ceará-Mirim/RN)

Horário: 15h30

Árbitro: Wasley do Couto Leão (RR). Assistentes: Reinaldo de Souza Moura e Debora Rayane Fernandes Martins (ambos do RN)

