A- A+

DESFALQUE Gnabry poderá desfalcar Bayern no jogo de volta das quartas da Champions Exame detectou um problema muscularno tendão esquerdo do atleta

O atacante do Bayern de Munique, Serge Gnabry, poderá desfalcar sua equipe no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal, na próxima quarta-feira, devido a uma lesão na coxa, anunciou nesta quarta-feira (10) o clube bávaro.

"O Bayern terá de prescindir de Serge Gnabry por enquanto", informou o time alemão em seu site, especificando que um exame confirmou "um problema muscular no tendão esquerdo, contraído durante o empate em 2 a 2 em Londres, pelo jogo de ida da quartas de final".

Gnabry, que marcou um gol na terça-feira no Emirates Stadium, voltou a campo em março depois de ficar de fora em várias partidas devido a diversas lesões.

Nos últimos cinco jogos, o atacante da seleção alemã marcou quatro gols.

Depois de empatar no jogo de ida, o Bayern de Munique precisa agora vencer em seu estádio, no dia 17 de abril, no duelo de volta, para avançar às semifinais da Liga dos Campeões.

Veja também

Futebol Após perder na ida, Sport goleia Paysandu e avança à semifinal da Copa do Brasil sub-17