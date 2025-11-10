A- A+

Morte Preso por violência doméstica, lutador Godofredo Pepey morre em prisão nos Estados Unidos Morte do ex-atleta foi anunciada pelo advogado da ex-esposa, vítima de violência doméstica

O lutador de artes marciais mistas (MMA) Godofredo Castro de Oliveira, conhecido popularmente como Godofredo Pepey, morreu nesse domingo (9) em uma unidade prisional da Flórida, nos Estados Unidos, aos 30 anos de idade.

Pepey estava preso desde o dia 30 de junho deste ano, após violência doméstica contra a sua esposa Samara Mello.

A morte do ex-lutador foi confirmada por Gaudênio Santiago, advogado de Samara, em uma publicação no Instagram. A causa do falecimento não foi informada.

Na postagem, o advogado cita que Samara está abalada pela morte de Pepey e pediu respeito à ex-esposa do lutador.

“Confirmo, como advogado da Samara, que o atleta “Pepey” faleceu hoje sob custódia nos Estados Unidos. Samara é a única representante legal autorizada pelas autoridades americanas para a liberação e repatriação do corpo. Ela está profundamente abalada e ainda enfrenta acusações injustas neste momento tão doloroso. Peço respeito, responsabilidade e silêncio sensível até que as informações oficiais sejam divulgadas”, disse.





Pepey ficou conhecido no mundo do MMA ao participar da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil. O ex-lutador acumula passagens pelo UFC e eventos em outros países.

O ex-atleta deixa dois filhos, do primeiro casamento.

Prisão

Preso em junho deste ano, Pepey foi acusado de cometer uma série de crimes contra Samara, entre eles: ferimento corporal e aterrorizar a vítima; agressão doméstica por estrangulamento; impedir ou dificultar comunicação com a polícia; e violência doméstica.

O ex-lutador teve a fiança estabelecida em US$ 120 mil, o equivalente a cerca de R$ 651 mil.

Veja também