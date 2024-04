A- A+

Futsal Goiana, no litoral norte pernambucano, sedia Taça Brasil de Futsal a partir deste domingo (28) Equipe campeã da disputa terá o acesso à divisão especial do torneio

O município de Goiana, no litoral norte de Pernambuco, recebe a partir deste domingo (28), a 51ª edição da Taça Brasil de Futsal - 1ª Divisão. Dez equipes disputam o título e uma vaga na divisão especial da competição. Representando o Estado, Náutico/Tamandaré e Atlético Goiana são camisas que aparecem entre as favoritas para o torneio. A competição seguirá até o próximo sábado, dia 4 de maio, com jogos abertos ao público e disputados no ginásio do Sesc Ler Goiana.

Equipe dona da casa, o Atlético Goiana fechou uma parceria pontual com o Sport para chegar forte na competição. O elenco que vai entrar em quadra é o do Leão da Ilha, que se prepara para o inédito Campeonato Brasileiro de Futsal, que também é organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). O Goiana está no Grupo A, com São João de Jaguaribe-CE, Constelação-RR, Nova Geração-DF e o Traipu-AL.

"A gente pegou uma chave muito forte, isso vai dar uma parâmetro muito bom para o início do Campeonato Brasileiro e a gente espera ir o mais longe possível, chegar à final, conquistar o título, levando Pernambuco para Divisão Especial, representando bem a cidade de Goiana", disse o treinador Renan Franklin.

Elenco do Atlético Goiana para a disputa da Taça Brasil

Clube que disputou a Divisão Especial no ano passado, o Tamandaré acertou uma parceria com o Náutico neste ano e que pretende manter ao longo dos próximos tempos, como já confessou Eduardo Jardim, presidente do Tamandaré. Atual tricampeão estadual - 2021/2022/2023 -, em 2024, a união Náutico/Tamandaré já rendeu o título da Copa Tronadon na última semana. No Grupo B, os adversários são o Sampaio Araioense-MA, Sercesa-RS, LEC/Operário AC-MS e o Tabocão/Vila Nova-TO.

"A Taça Brasil é uma competição muito difícil. A gente vai encontrar muita dificuldade nessa competição, onde a gente vai ter que ter muito equilíbrio e onde vamos tentar ter a nossa melhor participação. Estamos há 50 dias treinando, é muito pouco tempo ainda, mas já evoluímos e creio que vamos fazer uma grande competição", disse André Maradona, treinador do Náutico/Tamandaré.

Náutico/Tamandaré já possui o título dea Copa Tronadon em 2024

1ª rodada

Neste domingo, o Náutico/Tamandaré abre o campeonato diante do Sercesa-RS, a partir das 14h30. Já o Goiana fecha o dia enfrentando o Nova Geração-DF, às 20h30. Todo o torneio acontece no SESC Ler Goiana e terá transmissão pela CBFS TV, no Youtube.

Confira a tabela completa da 1ª fase da competição.

