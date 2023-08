Goiana realiza primeiro curso de treinador de várzea

A- A+

A Prefeitura de Goiana, por meio da Secretaria de Esportes e Juventude, em parceria com a Liga Desportiva de Goiana, realizará a partir deste sábado (26) o primeiro curso de treinador de várzea. O projeto vai até o dia 16 de setembro, acontecendo sempre aos sábado, das 8h às 18h, sob o comando do ex-preparador físico do Sport, Edvaldo Tacão. As aulas ocorrerão no Estádio Municipal Agamenon Magalhães.

As aulas tratarão de pontos como: primeiros socorros, nutrição, psicologia, arbitragem, preparação física, fisiologia, análise de desempenho, treinamento tático e técnico. Com abordagens teóricas e práticas, o curso tem carga horária de 32 horas, de forma gratuita.

Veja também

assédio Jenni Hermoso nega que beijo de Rubiales tenha sido consentido