Goiana recebe 51ª Taça Brasil de Futsal Adulto

A cidade de Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco - a 62 km do Recife e a 51 km da capital paraibana João Pessoa -, vai voltar a respirar futsal. O município vai receber a 51ª Taça Brasil de Futsal Adulto da 1ª Divisão. A competição começa no próximo domingo (28).

Dez times vão disputar a Taça Brasil, sendo dois pernambucanos: o Atlético de Goiana e o Náutico/Tamandaré. Eles estão em grupos diferentes. Os donos da casa estão no Grupo A, ao lado da Associação Esportiva Cultural de São João do Jaguaribe (CE), Constelação Futebol Clube (RR), Associação Atlética Nova Geração (DF) e Associação Esporte Clube Traipu (AL). Já o Náutico/Tamandaré está no Grupo B e vai enfrentar a Associação Esportiva Sampaio Futsal Araiosense (MA), SERCESA- Sociedade Esportiva e Recreativa (RS), Esportiva Caarapoense LEC (MS) e Instituto Tabocão Vila Nova – ITVNTO (TO).

As equipes se enfrentam dentro das suas chaves em jogos só de ida, com os dois primeiros de cada lado avançando às semifinais. A 1ª fase será disputada de domingo a quinta-feira (02), com as semifinais na sexta (3) e a grande decisão no sábado (4). Todas as partidas serão realizadas no Ginásio Desembargador Nildo Nery dos Santos (Poliesportivo Sesc Ler Goiana).

O Náutico/Tamandaré chega para a competição ostentando a marca de ser o atual tricampeão pernambucano - 2021/2022/2023. Ano passado, a equipe bateu o Sport na final. O time também faturou o Estadual Adulto em 2018. Além disso, o Tamandaré conquistou a Taça Brasil em 2022, quando bateu o Grupo Santos-MT por 4x2 na decisão na competição realizada em Anápolis-GO. Este ano, o Náutico/Tamandaré já conquistou a Copa Tronadon.

Já o Atlético Clube de Goiana, que tem um título do Campeonato Pernambucano Adulto em 2003, fez uma parceria com o Sport para a disputa da Taça Brasil. O time conta com o apoio da torcida, que vai apoiar o time da cidade no ginásio, com capacidade para cinco mil pessoas. O Atlético tem tradição nas categorias de base, sendo vice-campeão da Taça Brasil Sub-19 no ano passado, ao perder a decisão para o ABF Beltrão, do Paraná.

A competição é organizada em parceria entre a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e a Federação Pernambucana de Futsal (FPFS), com apoio da Prefeitura de Goiana. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela CBFS TV, canal do YouTube.

