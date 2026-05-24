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futebol Goiano valoriza vitória e elogia atuação de Iury Castilho Atacante entrou no segundo tempo, na vaga de Clayson, e balançou as redes diante do Juventude, pela Série B

Jogar fora de casa não tem sido problema para o Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube está invicto como visitante e consolidou a boa fase com uma vitória por 1x0 diante do Juventude, no Alfredo Jaconi. Para o técnico Márcio Goiano, sinal de um Leão com “personalidade e coragem para jogar”.

“Eu tenho falado muito nesses dois últimos jogos que o time tem que ter personalidade, tem que ter coragem para jogar. Mesmo com toda a dificuldade que apareceu, quando a gente tinha a posse de bola, a gente conseguiu jogar. A vitória veio e demos mais uma vez um passo importante fora de casa”, afirmou.

“Se a gente for computar os jogos fora de casa, a gente tem somado pontos muito positivos. Então está dando esse equilíbrio na competição e eu fico muito feliz por esse momento. Temos 28 rodadas pela frente e temos a consciência de que precisamos somar mais pontos”, completou.





Decisivo

O gol da vitória do Sport saiu dos pés do atacante Iury Castilho, que foi acionado no segundo tempo na vaga de Clayson. “Ele já fez vários gols importantes e a gente espera que continue fazendo. Isso faz com que, de repente, ele mude a chave no sentido de entrega. É um jogador que tem essa condição. O histórico dele é muito positivo. Contamos com Iury para todos crescerem juntos. Ninguém faz nada sozinho. Nosso grupo tem a força porque nós estamos procurando fazer o melhor em cada setor”, ressaltou o treinador.

Castilho também celebrou a bola na rede que fez o Sport voltar com três pontos de Caxias. “Fico feliz por mais esse gol decisivo, resultado de muita dedicação no dia a dia e entrega total nas partidas. Divido também esse momento com meus colegas de elenco, pois tudo é feito de forma coletiva”, declarou.

Pausa

Após a vitória na Série B, o Sport agora retoma as atenções para a Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira (27), os rubro-negros recebem o Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela semifinal da competição. Na ida, os pernambucanos ganharam por 2x1, no Castelão. Basta um empate para o time comandado por Goiano avançar para a decisão.

“Todo mundo sabe da grandeza da competição. O Sport já conquistou três vezes. Sabemos da importância na carreira. É história”, frisou.

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