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futebol Goiano vê vitória do Sport diante do Ceará como "divisor de águas" na Série B Triunfo por 2x0 colocou o Leão na terceira colocação do campeonato, com 13 pontos

Não foi apenas uma vitória. Na visão do técnico Márcio Goiano, o triunfo do Sport por 2x0 diante do Ceará, neste domingo (3), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, foi um “divisor de águas” na pretensão do clube de se aproximar das primeiras posições da tabela.





“Era um jogo decisivo, um divisor de águas. Poderia colocar a gente em uma situação que buscamos desde o jogo do Avaí (no empate em 2x2). Conseguimos três pontos importantes”, afirmou o treinador.

“Fizemos sete pontos de nove disputados (nos últimos três jogos). Vamos procurar mostrar esses números aos atletas. A partir do momento que damos um parâmetro positivo, nós passamos a exigir mais. Sabíamos da importância da vitória hoje porque o próximo jogo na Série B será fora de casa, contra a Ponte Preta. Vamos buscar sempre pontuar. Em alguns momentos, nós teremos dificuldades, mas é preciso somar pontos. Todos ainda procuram seu melhor e vamos lutar por isso”, completou.

O Sport terminou a rodada na terceira posição, com 13 pontos. Antes de encarar a Ponte Preta, o Leão volta a campo pela Copa do Nordeste. Na quarta-feira (6), a equipe recebe o ASA, às 21h30, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da competição. O ganhador pegará na semifinal o vencedor de Fortaleza e Confiança, que se enfrentam na quinta-feira (7), no Batistão.

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