SÉRIE B Goiás vence CRB nos minutos finais e mantém sonho do acesso à Série A Com o resultado, o time goiano chegou a 57 pontos e se manteve na sexta posição, a dois pontos do Sport

Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Goiás derrotou o CRB por 1 a 0 neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e manteve vivo o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 36ª rodada da Série B, foi marcada por muita emoção e tensão nos minutos finais.

Com o resultado, o time goiano chegou a 57 pontos e se manteve na sexta posição, a dois pontos do Sport, primeiro time no G-4, que ainda joga na rodada. Já o CRB, com 39 pontos, segue em 16º, apenas um à frente da Ponte Preta, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo de poucas emoções

A partida começou sem grandes chances de gol. O Goiás dominava a posse de bola, mas a primeira oportunidade clara de gol foi do CRB. Aos 16 minutos, Léo Pereira recebeu de Getúlio pela esquerda, ficou frente a frente com o goleiro Tadeu, mas acabou mandando a bola para fora. O Goiás respondeu somente aos 31, com Juninho arriscando de fora da área, mas o goleiro Matheus Albino fez a defesa.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o CRB quase abriu o placar novamente. Aos 42, Matheus Ribeiro cruzou para Hereda, que invadiu a área e, de cavadinha, tentou superar Tadeu, mas a bola passou muito perto da trave. Cinco minutos depois, Labandeira cabeceou após cruzamento de Gegê, e Tadeu fez grande defesa, mantendo o empate.

Aos 51 minutos, Labandeira aproveitou rebote na área e mandou para o gol, mas foi flagrado em posição irregular, e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Pressão do CRB e vitória do Goiás nos minutos finais

No segundo tempo, o CRB voltou mais agressivo e quase abriu o placar aos 18 minutos, quando Matheus Ribeiro, dentro da área, acertou a trave em um forte chute. A bola ainda bateu na perna de Tadeu e saiu em escanteio, mantendo o empate.

Quando tudo parecia caminhar para um empate sem gols, o Goiás apareceu no momento decisivo. Aos 47 minutos, após cobrança de escanteio, Lucas Ribeiro subiu mais alto que a defesa do CRB e, de cabeça, colocou a bola no fundo das redes, garantindo a vitória crucial para o time goiano.

Próximos jogos

Com a vitória, o Goiás segue na luta pelo G-4 da Série B e volta a campo no próximo sábado (16), contra o Amazonas, em Manaus, pela 37ª rodada, a penúltima da competição. O jogo será realizado no Estádio Carlos Zamith, às 19h. Já o CRB enfrentará o Santos no dia seguinte, domingo (17), às 16h, na Vila Belmiro.



FICHA TÉCNICA



CRB 0x1 GOIÁS



CRB - Matheus Albino; Hereda (Willian Formiga), Luis Segovia, Saimon e Matheus Ribeiro; Falcão (Rômulo), João Pedro e Gegê (Raí); Facundo Labandeira (Chay), Getúlio (Vinícius Barata) e Léo Pereira. Técnico: Hélio dos Anjos.



GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Reynaldo), Lucas Ribeiro, Messias e Sander (Edson); Marcão, Juninho (Régis) e Rafael Gava (Ian Luccas); Welliton Matheus (Jhon Vásquez), Breno Herculano e Paulo Baya. Técnico: Vágner Mancini.



GOL - Lucas Ribeiro, aos 47 minutos do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Falcão, Saimon e Léo Pereira (CRB); Diego Caito e Lucas Ribeiro (Goiás).



ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).



RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.



LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

