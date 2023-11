A- A+

Brasileirão Goiás e Cruzeiro se enfrentam em batalha pela sobrevivência na Série A; veja onde assistir Esmeraldino e Raposa ficarão frente a frente em duelo determinante para evitar o rebaixamento, com desfalques, estratégias e tensão da reta final da competição

Na iminência de um embate decisivo na luta contra o rebaixamento, Goiás e Cruzeiro protagonizarão um confronto tenso válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O embate, agendado para esta segunda-feira (27), às 21h, no estádio da Serrinha, carrega consigo implicações cruciais para ambas as equipes, situadas na parte inferior da tabela.

O Goiás, atualmente na 18ª posição com 35 pontos, enfrenta uma situação crítica após duas derrotas consecutivas, enquanto o Cruzeiro, um degrau acima, na 17ª colocação com 41 pontos, busca sair da zona de rebaixamento após a goleada do Bahia sobre o Corinthians.

A vitória é imperativa para a Raposa, que, em caso de empate, precisará lidar com a ascensão do Bahia. Já um triunfo a coloca na 13ª posição, um salto significativo na tabela. No entanto, uma derrota não apenas manterá o Cruzeiro na zona de perigo, mas também encurtará a distância para o Goiás, tornando as três rodadas finais ainda mais cruciais.

Desfalques



Os desfalques acrescentam mais complexidade ao cenário, com o retorno do volante Lucas Silva para o Cruzeiro, enquanto o Goiás não contará com o volante Morelli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Horário: 21h

Prováveis escalações:

Goiás: Tadeu; Maguinho; Lucas Halter; Bruno Melo; Hugo; Willian Oliveira; Diego; Guilherme; Palacios; Allano; Matheus Babi. Técnico: Mário Henrique

Cruzeiro: Rafael Cabral; Wiliam; Neris; Castán; Marlon; Filipe Machado; Ian Luccas; Matheus Vital; Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Técnico: Paulo Autuori



